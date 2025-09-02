Una famosa cadena de supermercados remata celulares con descuentos de más del 50% y 9 cuotas sin interés
La reconocida cadena de supermercados Carrefour ofrece descuentos de más del 50% en celulares. Entre ellos, se encuentran los populares iPhone 16 y Samsung Galaxy, que están en promoción con precios increíbles.
Las personas interesadas deberán ingresar a la tienda online de Carrefour y dirigirse al apartado de electro y tecnología, donde se pueden visualizar todos los smartphones disponibles en agosto de 2025.
Allí, hay más de 300 celulares que cuentan con rebajas desde un 20% hasta un 53% y hasta 9 cuotas sin interés. Entre las marcas más conocidas, se encuentran: Apple, Motorola, Samsung y Xiaomi, entre otras.
Todos los descuentos en celulares que ofrece Carrefour
- Apple Celular Iphone 16 pro max 256gb: $2.699.999,00 con un 53% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $5.807.997,50.
- Apple Celular Iphone 16 pro max 512gb: $2.999.999,00 con 52% de descuento con 3 cuotas sin interés. Antes: $6.292.000,00.
- Apple Celular iPhone 15 128gb: $1.799.999,00 con 49% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $3.580.700,00.
- Apple Celular Iphone 16 pro 256gb: $2.499.999,00 con 48% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $4.840.000,00.
- Apple Celular Iphone 13 de 128 gb: $1.350.999,00 con 46% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $2.540.400,00.
- Motorola Moto Edge 50 FUSION 5g 256/8gb: $807.690,00 con 29% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $1.141.000,00.
- Motorola Moto E14 2GB+64GB RAM Verde: $249.999,00 con 26% de descuento. Antes: $339.999,00.
- Motorola G54 5G 256GB 8GB RAM: $586.638,00 con 24% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $772.000,00.
- Motorola G84 5G 256GB 8GB RAM: $609.310,00 con 23% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $799.000,00.
- Samsung Galaxy S25 5G 128GB 12GB: $2.272.868,00 con 39% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $3.742.000,00.
- Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 5G 512GB 12GB RAM: $3.746.548,00 con 38% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $6.050.000,00
- Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 5G 256GB 12GB RAM: $3.485.820,00 con 23% de descuento. Antes: $4.538.000,00.
- Samsung Galaxy S25 5G 256GB 12GB: $2.499.588,00 con 21% de descuento 9 cuotas sin interés. Antes: $3.179.000,00.
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 512GB 12GB RAM: $935.000,00 con 50% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $1.905.750,00.
- Xiaomi Redmi 14c 256GB 8Ram Liberado: $416.598,00 con 40% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $695.800,00.
- Xiaomi Redmi Note 13 5G 256GB 8GB RAM: $629.500,00 con 37% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $1.007.450,00.
Los electrodomésticos también tienen grandes descuentos en Carrefour
Carrefour lanzó una campaña que podrán aprovechar todos sus clientes. La promoción consiste en que al comprar un electrodoméstico, el segundo tendrá un descuento del 50%. A continuación, la lista de los productos con rebajas:
- Afilador de Cuchillos Eléctrico Mandine MKS60: $47.000 y 50% en la segunda unidad. Un total de $39.625 por unidad.
- Air Fryer Horno Mandine MAO12: $179.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $156.375 cada uno.
- Airfryer Doble Cajón Mandine 9L MAF10LCOMBO: $235.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $205.625 cada uno.
- Airfryer Suono 3.8L Digital HOG0154: $139.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $121.125 por unidad.
- Jarra Eléctrica Mandine 1.7L Vintage Beige MWK500: $87.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $76.125 por unidad.
- Molinillo de Café Mandine MCG2013B: $47.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $39.625 por unidad.
- Picadora Bluesky Mini Chopper BMC200 Blanca: $43.000 y 50% en la segunda unidad. Total de $36.125 por unidad.
- Quitapelusa Eléctrico Klindo KSR3102: $27.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $22.625 por unidad.
- Sandwichera Bluesky Blanca Panini BPM750W: $43.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $36.125 por unidad.
- Sandwichera Bluesky Blanca BSM750W: $43.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $36.125 por unidad.
- Secador de Pelo de Viaje Nalk and Rey NRHDT1600: $49.000 y 50% en la segunda unidad. Un total de $41.875 por unidad.
- Tostadora Bluesky BT870SR-17: $35.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $30.625 por unidad.
- Tostadora Mandine MT800 Inox y Negro: $53.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $46.375 por unidad.
- Wafflera Bluesky 750W BWM750 Negro: $39.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $34.125 por unidad.
- Yogurtera Bluesky BYM07 Blanca: $63.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $54.187 por unidad.