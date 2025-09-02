Una famosa cadena de supermercados remata celulares con descuentos de más del 50% y 9 cuotas sin interés

Las personas interesadas deberán ingresar a la tienda online y dirigirse al apartado de electro y tecnología, donde se pueden visualizar todos los smartphones. Conocé los modelos disponibles de Apple, Motorola, Samsung y Xiaomi.
martes, 2 de septiembre de 2025, 17:00
Celulares; smartphones; teléfonos. Foto: Unsplash.

La reconocida cadena de supermercados Carrefour ofrece descuentos de más del 50% en celulares. Entre ellos, se encuentran los populares iPhone 16 y Samsung Galaxy, que están en promoción con precios increíbles.

Las personas interesadas deberán ingresar a la tienda online de Carrefour y dirigirse al apartado de electro y tecnología, donde se pueden visualizar todos los smartphones disponibles en agosto de 2025.

El iPhone 16 tendrá grandes descuentos en Carrefour. Foto: Apple.

Allí, hay más de 300 celulares que cuentan con rebajas desde un 20% hasta un 53% y hasta 9 cuotas sin interés. Entre las marcas más conocidas, se encuentran: Apple, Motorola, Samsung y Xiaomi, entre otras.

Todos los descuentos en celulares que ofrece Carrefour

  • Apple Celular Iphone 16 pro max 256gb: $2.699.999,00 con un 53% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $5.807.997,50.
  • Apple Celular Iphone 16 pro max 512gb: $2.999.999,00 con 52% de descuento con 3 cuotas sin interés. Antes: $6.292.000,00.
  • Apple Celular iPhone 15 128gb: $1.799.999,00 con 49% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $3.580.700,00.
  • Apple Celular Iphone 16 pro 256gb: $2.499.999,00 con 48% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $4.840.000,00.
  • Apple Celular Iphone 13 de 128 gb: $1.350.999,00 con 46% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $2.540.400,00.
  • Motorola Moto Edge 50 FUSION 5g 256/8gb: $807.690,00 con 29% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $1.141.000,00.
  • Motorola Moto E14 2GB+64GB RAM Verde: $249.999,00 con 26% de descuento. Antes: $339.999,00.
  • Motorola G54 5G 256GB 8GB RAM: $586.638,00 con 24% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $772.000,00.
  • Motorola G84 5G 256GB 8GB RAM: $609.310,00 con 23% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $799.000,00.
  • Samsung Galaxy S25 5G 128GB 12GB: $2.272.868,00 con 39% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $3.742.000,00.
  • Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 5G 512GB 12GB RAM: $3.746.548,00 con 38% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $6.050.000,00
  • Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 5G 256GB 12GB RAM: $3.485.820,00 con 23% de descuento. Antes: $4.538.000,00.
  • Samsung Galaxy S25 5G 256GB 12GB: $2.499.588,00 con 21% de descuento 9 cuotas sin interés. Antes: $3.179.000,00.
  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 512GB 12GB RAM: $935.000,00 con 50% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $1.905.750,00.
  • Xiaomi Redmi 14c 256GB 8Ram Liberado: $416.598,00 con 40% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $695.800,00.
  • Xiaomi Redmi Note 13 5G 256GB 8GB RAM: $629.500,00 con 37% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $1.007.450,00.

Los electrodomésticos también tienen grandes descuentos en Carrefour

Carrefour ofrece descuentos en celulares y electrodomésticos. Foto: Reuters (Dado Ruvic)

Carrefour lanzó una campaña que podrán aprovechar todos sus clientes. La promoción consiste en que al comprar un electrodoméstico, el segundo tendrá un descuento del 50%. A continuación, la lista de los productos con rebajas:

  • Afilador de Cuchillos Eléctrico Mandine MKS60: $47.000 y 50% en la segunda unidad. Un total de $39.625 por unidad.
  • Air Fryer Horno Mandine MAO12: $179.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $156.375 cada uno.
  • Airfryer Doble Cajón Mandine 9L MAF10LCOMBO: $235.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $205.625 cada uno.
  • Airfryer Suono 3.8L Digital HOG0154: $139.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $121.125 por unidad.
  • Jarra Eléctrica Mandine 1.7L Vintage Beige MWK500: $87.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $76.125 por unidad.
  • Molinillo de Café Mandine MCG2013B: $47.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $39.625 por unidad.
  • Picadora Bluesky Mini Chopper BMC200 Blanca: $43.000 y 50% en la segunda unidad. Total de $36.125 por unidad.
  • Quitapelusa Eléctrico Klindo KSR3102: $27.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $22.625 por unidad.
  • Sandwichera Bluesky Blanca Panini BPM750W: $43.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $36.125 por unidad.
  • Sandwichera Bluesky Blanca BSM750W: $43.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $36.125 por unidad.
  • Secador de Pelo de Viaje Nalk and Rey NRHDT1600: $49.000 y 50% en la segunda unidad. Un total de $41.875 por unidad.
  • Tostadora Bluesky BT870SR-17: $35.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $30.625 por unidad.
  • Tostadora Mandine MT800 Inox y Negro: $53.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $46.375 por unidad.
  • Wafflera Bluesky 750W BWM750 Negro: $39.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $34.125 por unidad.
  • Yogurtera Bluesky BYM07 Blanca: $63.000 y 50% en la segunda unidad. Queda en $54.187 por unidad.