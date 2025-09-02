Una famosa cadena de supermercados remata celulares con descuentos de más del 50% y 9 cuotas sin interés

Las personas interesadas deberán ingresar a la tienda online y dirigirse al apartado de electro y tecnología, donde se pueden visualizar todos los smartphones. Conocé los modelos disponibles de Apple, Motorola, Samsung y Xiaomi.

Celulares; smartphones; teléfonos. Foto: Unsplash.

La reconocida cadena de supermercados Carrefour ofrece descuentos de más del 50% en celulares. Entre ellos, se encuentran los populares iPhone 16 y Samsung Galaxy, que están en promoción con precios increíbles.

Las personas interesadas deberán ingresar a la tienda online de Carrefour y dirigirse al apartado de electro y tecnología, donde se pueden visualizar todos los smartphones disponibles en agosto de 2025.

El iPhone 16 tendrá grandes descuentos en Carrefour. Foto: Apple.

Allí, hay más de 300 celulares que cuentan con rebajas desde un 20% hasta un 53% y hasta 9 cuotas sin interés. Entre las marcas más conocidas, se encuentran: Apple, Motorola, Samsung y Xiaomi, entre otras.

Todos los descuentos en celulares que ofrece Carrefour

Apple Celular Iphone 16 pro max 256gb : $2.699.999,00 con un 53% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $5.807.997,50.

Apple Celular Iphone 16 pro max 512gb : $2.999.999,00 con 52% de descuento con 3 cuotas sin interés. Antes: $6.292.000,00.

Apple Celular iPhone 15 128gb : $1.799.999,00 con 49% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $3.580.700,00.

Apple Celular Iphone 16 pro 256gb : $2.499.999,00 con 48% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $4.840.000,00.

Apple Celular Iphone 13 de 128 gb : $1.350.999,00 con 46% de descuento y 3 cuotas sin interés. Antes: $2.540.400,00.

Motorola Moto Edge 50 FUSION 5g 256/8gb : $807.690,00 con 29% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $1.141.000,00.

Motorola Moto E14 2GB+64GB RAM Verde: $249.999,00 con 26% de descuento. Antes: $339.999,00.

Motorola G54 5G 256GB 8GB RAM : $586.638,00 con 24% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $772.000,00.

Motorola G84 5G 256GB 8GB RAM : $609.310,00 con 23% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $799.000,00.

Samsung Galaxy S25 5G 128GB 12GB : $2.272.868,00 con 39% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $3.742.000,00.

Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 5G 512GB 12GB RAM : $3.746.548,00 con 38% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $6.050.000,00

Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 5G 256GB 12GB RAM : $3.485.820,00 con 23% de descuento. Antes: $4.538.000,00.

Samsung Galaxy S25 5G 256GB 12GB : $2.499.588,00 con 21% de descuento 9 cuotas sin interés. Antes: $3.179.000,00.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 512GB 12GB RAM : $935.000,00 con 50% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $1.905.750,00.

Xiaomi Redmi 14c 256GB 8Ram Liberado : $416.598,00 con 40% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $695.800,00.

Xiaomi Redmi Note 13 5G 256GB 8GB RAM: $629.500,00 con 37% de descuento y 9 cuotas sin interés. Antes: $1.007.450,00.

Los electrodomésticos también tienen grandes descuentos en Carrefour

Carrefour ofrece descuentos en celulares y electrodomésticos. Foto: Reuters (Dado Ruvic)

Carrefour lanzó una campaña que podrán aprovechar todos sus clientes. La promoción consiste en que al comprar un electrodoméstico, el segundo tendrá un descuento del 50%. A continuación, la lista de los productos con rebajas: