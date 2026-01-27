Nokia 1100. Foto: Nokia

Sin lugar a dudas, uno de los celulares que marcó a más de una generación fue el Nokia 1100, un dispositivo que se hizo famoso por su mezcla de resistencia y simpleza. Lanzado en agosto de 2003, este teléfono alanzó cifras de ventas récord y todavía hoy, más de 20 años después, posee una alta demanda.

Si bien no se fabrica desde hace tiempo, puede encontrarse en el mercado de reventa a diferentes precios, ya que mantiene su presencia en plataformas de compraventa, impulsado tanto por la nostalgia como por la búsqueda de dispositivos simples y duraderos.

Nokia 1100. Foto: Wikimedia Commons

En su momento logró el récord como el celular más vendido de la historia, con más de 250 millones de unidades, según un informe de Visual Capitalist basado en datos de Yahoo Finance y Omdia.

Dónde comprar y cuánto cuesta el Nokia 1100

En la actualidad, el precio del Nokia 1100 varía según el estado y el vendedor. De todas maneras, se ubica en valores bajos en comparación con cualquier smartphone moderno.

En general, los valores oscilan entre los 25 y los 100 dólares. Los más baratos suelen ser los modelos usados y sin caja, mientras que las unidades sin (o con poco) uso llegan a superar altos montos en subastas especializadas.

Este celular suele conseguirse en plataformas como eBay, donde se venden unidades de segunda, ya que un modelo totalmente nuevo es complicado de encontrar.

Las principales características del Nokia 1100

El lanzamiento del Nokia 1100 estaba dirigido a usuarios que buscaban un dispositivo simple, para simplemente realizar llamadas y mensajes de texto, sin necesidad de otras funciones avanzadas.

Entre sus características principales, se destaca un diseño compacto y resistente, capaz de soportar caídas, golpes y un uso intensivo. Además, su teclado de goma facilitaba la escritura, mientras que la pantalla monocromática de 96 x 65 píxeles es suficiente para visualizar mensajes y menús básicos.

Nokia 1100, uno de los celulares más vendidos de la historia. Foto: Nokia.

Otro punto a resaltar del Nokia 1100 es su batería de larga duración: con una sola carga podía funcionar varios días. También incluía linterna, una función muy valorada para la época de su lanzamiento.

¿Se le puede poner WhatsApp a un Nokia 1100?

Cabe recordar que este celular no tenía cámara, conexión a internet o acceso a tiendas de aplicaciones, mientras que WhatsApp requiere, como mínimo, un teléfono inteligente con internet (mediante 3G, 4G o WiFi) y un sistema operativo como Android o iOS para su instalación.

Asimismo, no existe ningún método alternativo para instalar o utilizar la famosa aplicación de mensajería en un Nokia 1100.