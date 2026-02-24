Tecnología: qué conviene comprar afuera en 2026 para aprovechar precios y no perder plata
La apertura importadora y los nuevos límites para compras en el exterior transformaron por completo el mercado tecnológico argentino. Con menos impuestos y más opciones, hoy es posible acceder a productos más modernos y hasta un 40% más económicos que en el país, especialmente en componentes de PC, gadgets y notebooks de alta gama.
En 2026, el mercado tecnológico argentino vive un escenario completamente distinto al de años anteriores. La eliminación del Impuesto PAIS y la ampliación del límite para compras por courier hasta los USD 3.000 cambiaron radicalmente la ecuación para quienes buscan renovar notebooks, celulares o accesorios sin pagar sobreprecios locales. Según informes recientes, estas medidas redibujaron el mapa de conveniencia y hoy permiten acceder casi a los mismos precios que un comprador en Estados Unidos o Europa.
Sin embargo, no todo lo que está más barato afuera vale la pena traer. El verdadero ahorro aparece en categorías donde la diferencia de precios o la falta de variedad en la Argentina siguen siendo amplias.
1. La “franquicia de los USD 400”: el punto dulce para ahorrar
Uno de los cambios más relevantes es que los envíos menores a USD 400 no pagan aranceles ni tasa de estadística; solo se abona el IVA del 21%. Esta ventaja convierte a ciertos productos livianos y de alto valor en una verdadera oportunidad.
Entre los artículos más convenientes aparecen:
- Memorias RAM, SSD y procesadores de gama media: ocupan poco espacio, no pesan y en el mercado local suelen costar hasta el doble por márgenes comerciales altos.
- Relojes inteligentes como Garmin o Samsung Galaxy Watch: afuera se consiguen a una fracción del precio argentino.
- Tablets económicas: perfectas para entrar dentro del tope sin sumar costos extra.
Estas categorías ofrecen ahorros inmediatos y una logística de importación muy simple.
2. Notebooks de gama alta: mejor oferta afuera
Quienes trabajan en diseño, programación o edición de video saben que el mercado argentino tiende a ofrecer modelos básicos o de generaciones anteriores. En cambio, en el exterior abunda la variedad de equipos premium.
Con el límite de USD 3.000 por envío, es posible traer:
- MacBooks en versiones actualizadas.
- Dell XPS.
- Asus ROG y otras líneas orientadas a gaming o tareas profesionales.
Son equipos que rara vez llegan al país en sus configuraciones más recientes, y cuando lo hacen suelen tener sobreprecios elevados.
3. Wearables y gadgets: chicos, livianos y mucho más baratos
Auriculares de alta gama, cámaras de seguridad, asistentes de voz o pequeños dispositivos IoT también entran cómodamente en la franquicia sin aranceles. Estos artículos suelen tener diferencias de precio notables entre Argentina y plataformas como Amazon o Best Buy.
Además, por su tamaño, resultan ideales para compras internacionales sin preocuparse por el peso o el volumen del paquete.
4. ¿Y los celulares? ¿Siempre conviene traerlos?
Aunque desde enero de 2026 los celulares importados ya no pagan aranceles, los modelos tope de gama —como la línea iPhone 17 o Samsung S— continúan teniendo precios más competitivos en Estados Unidos, Chile o Paraguay. Por eso, para quienes buscan flagship, la compra internacional sigue siendo atractiva.
La combinación de impuestos más bajos, límites ampliados y mayor disponibilidad internacional creó una oportunidad histórica para compradores tecnológicos argentinos. En 2026, componentes de PC, gadgets, wearables y notebooks de gama alta son las categorías que más conviene importar sin perder plata.
Si elegís bien, podés acceder a equipos más modernos, mejores especificaciones y precios que muchas veces están lejos de ser competitivos en el mercado local.