Compras tecnológicas Foto: Foto generada con IA

En 2026, el mercado tecnológico argentino vive un escenario completamente distinto al de años anteriores. La eliminación del Impuesto PAIS y la ampliación del límite para compras por courier hasta los USD 3.000 cambiaron radicalmente la ecuación para quienes buscan renovar notebooks, celulares o accesorios sin pagar sobreprecios locales. Según informes recientes, estas medidas redibujaron el mapa de conveniencia y hoy permiten acceder casi a los mismos precios que un comprador en Estados Unidos o Europa.

Sin embargo, no todo lo que está más barato afuera vale la pena traer. El verdadero ahorro aparece en categorías donde la diferencia de precios o la falta de variedad en la Argentina siguen siendo amplias.

1. La “franquicia de los USD 400”: el punto dulce para ahorrar

Uno de los cambios más relevantes es que los envíos menores a USD 400 no pagan aranceles ni tasa de estadística; solo se abona el IVA del 21%. Esta ventaja convierte a ciertos productos livianos y de alto valor en una verdadera oportunidad.

Entre los artículos más convenientes aparecen:

Memorias RAM , SSD y procesadores de gama media : ocupan poco espacio, no pesan y en el mercado local suelen costar hasta el doble por márgenes comerciales altos.

Relojes inteligentes como Garmin o Samsung Galaxy Watch: afuera se consiguen a una fracción del precio argentino.

Tablets económicas: perfectas para entrar dentro del tope sin sumar costos extra.

Estas categorías ofrecen ahorros inmediatos y una logística de importación muy simple.

2. Notebooks de gama alta: mejor oferta afuera

Oficina, plantas, decoración. Foto: Freepik

Comprar, consumo. Foto: Freepik.

Quienes trabajan en diseño, programación o edición de video saben que el mercado argentino tiende a ofrecer modelos básicos o de generaciones anteriores. En cambio, en el exterior abunda la variedad de equipos premium.

Con el límite de USD 3.000 por envío, es posible traer:

MacBooks en versiones actualizadas.

Dell XPS.

Asus ROG y otras líneas orientadas a gaming o tareas profesionales.

Son equipos que rara vez llegan al país en sus configuraciones más recientes, y cuando lo hacen suelen tener sobreprecios elevados.

3. Wearables y gadgets: chicos, livianos y mucho más baratos

Auriculares de alta gama, cámaras de seguridad, asistentes de voz o pequeños dispositivos IoT también entran cómodamente en la franquicia sin aranceles. Estos artículos suelen tener diferencias de precio notables entre Argentina y plataformas como Amazon o Best Buy.

Además, por su tamaño, resultan ideales para compras internacionales sin preocuparse por el peso o el volumen del paquete.

4. ¿Y los celulares? ¿Siempre conviene traerlos?

Celular; conducir; manejar. Foto: Unsplash

Aunque desde enero de 2026 los celulares importados ya no pagan aranceles, los modelos tope de gama —como la línea iPhone 17 o Samsung S— continúan teniendo precios más competitivos en Estados Unidos, Chile o Paraguay. Por eso, para quienes buscan flagship, la compra internacional sigue siendo atractiva.

La combinación de impuestos más bajos, límites ampliados y mayor disponibilidad internacional creó una oportunidad histórica para compradores tecnológicos argentinos. En 2026, componentes de PC, gadgets, wearables y notebooks de gama alta son las categorías que más conviene importar sin perder plata.

Si elegís bien, podés acceder a equipos más modernos, mejores especificaciones y precios que muchas veces están lejos de ser competitivos en el mercado local.