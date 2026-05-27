American Airlines incorpora Starlink a sus aviones. Foto: Unsplash.

American Airlines anunció que incorporará internet satelital de alta velocidad de Starlink en más de 500 aviones de su flota a partir de 2027. El acuerdo representa uno de los mayores despliegues de conectividad aérea de nueva generación y busca transformar por completo la experiencia digital a bordo.

La compañía aérea apuesta ahora por un salto tecnológico para recuperar terreno en el segmento de pasajeros de alto valor.

La instalación comenzará durante el primer trimestre de 2027 y abarcará toda la flota narrowbody de American Airlines, es decir, los aviones de fuselaje angosto utilizados principalmente en vuelos nacionales y regionales de corta y mediana distancia. También incluirá futuras entregas de aeronaves Airbus A321XLR y A321neo, que llegarán equipadas con la tecnología desde fábrica.

American Airlines comenzará a ofrecer internet de Starlink Foto: Instagram/@americanair

Cómo funcionará el nuevo internet satelital de American Airlines

La clave del sistema estará en la infraestructura de Starlink, la red de conectividad desarrollada por SpaceX. A diferencia de los sistemas tradicionales de internet aéreo, que dependen de satélites geoestacionarios ubicados a unos 35.000 kilómetros de altura, Starlink opera con miles de satélites en órbita terrestre baja.

Starlink opera con miles de satélites en órbita terrestre baja.

Esa diferencia técnica reduce de forma drástica la latencia y mejora notablemente la velocidad de conexión. Los satélites de Starlink vuelan a menos de 600 kilómetros de la Tierra, permitiendo tiempos de respuesta mucho más rápidos y una experiencia similar a la banda ancha terrestre.

La terminal Aero de Starlink puede ofrecer velocidades de hasta 1 Gbps por antena, una capacidad inédita para gran parte de la aviación comercial. En términos prácticos, eso significa que los pasajeros podrán utilizar internet en vuelo sin las limitaciones habituales de los sistemas actuales.

Heather Garboden, directora de experiencia del cliente de American Airlines, aseguró que el acuerdo forma parte de la estrategia de modernización de la empresa. Según explicó, la aerolínea busca asociarse con compañías líderes para ofrecer una experiencia digital acorde a las nuevas demandas de los viajeros.

Qué podrán hacer los pasajeros con el Wi-Fi de Starlink

La mejora tecnológica cambiará por completo el uso de internet dentro del avión. Con la nueva conectividad, los pasajeros podrán realizar videollamadas en alta definición sin interrupciones, algo prácticamente imposible en la mayoría de los vuelos comerciales actuales.

El servicio de internet satelital desarrollado y operado por SpaceX, de Elon Musk.

También será posible trabajar de manera remota con normalidad. Plataformas colaborativas como Microsoft Teams, Zoom o Google Meet podrán utilizarse en tiempo real, incluyendo carga y descarga de archivos pesados, sincronización en la nube y edición compartida de documentos.

El entretenimiento a bordo será otro de los grandes beneficiados. Los usuarios podrán ver contenido en streaming desde plataformas como Netflix, YouTube o Spotify sin buffering ni cortes de señal.

Además, el sistema permitiría videojuegos online con baja latencia, navegación fluida en redes sociales y reproducción instantánea de contenido multimedia. La meta de American Airlines es que la experiencia digital en el aire sea comparable con la de una conexión doméstica de alta velocidad.

Por qué las aerolíneas apuestan al internet satelital de nueva generación

La decisión de American Airlines refleja una tendencia cada vez más fuerte dentro de la industria aérea global. Las aerolíneas buscan diferenciarse no solo por tarifas o comodidad, sino también por la calidad de la conectividad durante el vuelo.

Tras la pandemia, el crecimiento del trabajo remoto modificó las expectativas de los pasajeros. Muchos viajeros necesitan mantenerse conectados durante trayectos largos para continuar trabajando, participar de reuniones virtuales o acceder a servicios corporativos en línea.

Al mismo tiempo, el consumo de streaming y contenido en tiempo real se disparó. Los pasajeros ya no aceptan conexiones lentas o inestables y esperan poder utilizar internet en vuelo con la misma calidad que en tierra.

Jason Fritch, vicepresidente de ventas empresariales de Starlink, destacó que el acuerdo permitirá ofrecer internet rápido y confiable tanto para pasajeros como para la tripulación. Desde SpaceX señalaron además que el objetivo es garantizar conectividad continua desde el embarque hasta el desembarque.

Telecentro brinda el servicio de Starlink en todo el país

Telecentro brinda internet satelital de alta velocidad basado en la red de Starlink para ampliar la conectividad en todo el país, incluyendo zonas rurales o alejadas donde no existe infraestructura tradicional.

Telecentro ofrece Starlink. Foto: Telecentro

La propuesta apunta al sector corporativo e industrial, con soluciones para actividades como agro, minería, logística y seguridad. Además del acceso satelital, la compañía integra servicios de red, ciberseguridad, VPN, SD-WAN y telefonía encriptada.

A diferencia de la contratación individual de Starlink, Telecentro ofrece instalación profesional y soporte técnico especializado en Argentina. También desarrolla soluciones de conectividad móvil para maquinaria agrícola, vehículos de seguridad y flotas de transporte.