Walter, nuevo robot albañil. Foto: Captura de video.

Un nuevo robot llamado “Walter” generaría una revolución en la industria de la construcción ya que, con solo una persona que lo maneje, podría realizar el trabajo de varios albañiles, reduciendo tiempo y costos en una obra.

Además, ayudaría a encontrar personas para un rubro con escasez de trabajadores cualificados.

Qué es y cómo funciona Walter, el robot albañil que presentó Reino Unido

El robot puede realizar el trabajo de cinco albañiles y un peón en una hora, siendo operado por una sola persona.

“Funciona en cualquier condición climática y no necesita andamios”, afirmó Jan Telensky, fundador y director ejecutivo de JT Lifestyle Homes y codesarrollador del robot.

El sistema WLTR puede construir paredes a un ritmo de 10 metros cuadrados por hora, lo que, según Telensky, es más rápido que la colocación manual de ladrillos, y con una tolerancia de ±2 mm, tan precisa como la de los mejores albañiles.

Sin embargo, para empezar a trabajar, la nueva máquina revolucionaria necesita una primera fila de ladrillos preparada, lo que significa que el terreno y los materiales deben prepararse con antelación, bajo la supervisión de trabajadores capacitados.

Walter, nuevo robot albañil. Foto: Captura de video.

Actualmente, Walter trabaja con ladrillos especiales aptos para robot, que cuentan con ranuras que permiten a la máquina sujetar, levantar y colocar cada unidad.

El impacto de Walter en la industria: ¿el fin de la albañilería tradicional?

Telensky aseguró que sería un gran avance para el Reino Unido, lugar donde se creó este tipo de tecnología, ya que el “promedio de edad de un albañil en Gran Bretaña es de 46 años”.

“Entonces, ¿quién construirá las casas dentro de 20 años si se necesitan albañiles?”, completó.

Walter, nuevo robot albañil. Foto: Captura de video.

Según Telensky, el robot terrestre para la colocación de ladrillos fue diseñado para ayudar a los albañiles y no para reemplazarlos.

Operado por una sola persona: la tecnología detrás del robot británico

Esta tecnología se está promocionando en un momento en que el sector de la construcción británico se enfrenta a la presión de aumentar la construcción de viviendas y atraer a más trabajadores cualificados.

Sin embargo, la robótica en la construcción se ha quedado rezagada con respecto a la automatización industrial, en parte porque las obras son menos predecibles y más difíciles de estandarizar.

Walter, nuevo robot albañil. Foto: Captura de video.

Telensky afirma que WLTR podría ayudar a atraer a jóvenes a un sector que ha tenido dificultades para reclutar a la próxima generación de albañiles.

“Les encanta”, dijo en referencia a las nuevas generaciones, “porque es como jugar a videojuegos”.