Robot humanoide que atiende una ferretería. Foto: Captura de video.

Yoti, un robot humanoide basado en la tecnología G1 de la firma china Unitree Robotics, comenzó a trabajar en una ferretería de Poking, Alemania.

Con su diseño compacto y capacidad para hablar en dialecto austríaco, este asistente robótico busca facilitar la búsqueda de productos y responder preguntas frecuentes de los clientes.

Cómo es el robot chino que atiende una ferretería en Alemania

A diferencia de su modelo previo, más costoso y sofisticado pero menos técnico, Unitree presenta el modelo G1 con diseño más ágil, con un amplio rango de operación de las articulaciones y funciones opcionales.

El G1 podría ser una excelente plataforma de investigación para laboratorios universitarios. Además, podría facilitar el inicio de un laboratorio que necesite una plataforma para desarrollar nuevos algoritmos de IA integrada.

Unitree es socio de NVIDIA, y la versión G1 EDU puede equiparse con un controlador NVIDIA ORIN, que proporciona la potencia de cálculo necesaria para el desarrollo de modelos sofisticados.

G1: cuáles son las características del robot humanoide de Unitree

El robo humanoide es significativamente más pequeño en tamaño y estatura que el humanoide H1, el otro modelo de la firma china.

Robots humanoides de la firma china Unitree. Foto: X

El Unitree H1 tiene el tamaño de un adulto promedio (1,80 mts), mientras que el Unitree G1 tiene el tamaño de un niño promedio de ocho años (1,27 mts).

El tamaño y diseño más compactos requieren menos material y permiten el uso de motores más pequeños que el H1, aunque ambos robots pesan prácticamente lo mismo (47 kg).

Según Unitree, el robot humanoide G1 puede equiparse con manos articuladas de tres dedos con control de fuerza, que además pueden incorporar retroalimentación táctil. La batería del robot tiene una autonomía de aproximadamente dos horas y está diseñada para ser reemplazada rápidamente. En cuanto a sensores, el robot cuenta con LiDAR 3D y cámaras Intel RealSense D435.

Robot humanoide que atiende una ferretería. Foto: Captura de video.

El robot también cuenta con una velocidad de marcha superior a la de cualquier robot humanoide o AMR de la competencia actualmente en el mercado.

Cuánto cuesta el robot humanoide G1 que es furor en Alemania

Con un robot más pequeño, el costo de materiales es significativamente menor.

El precio de lista del G1 es de 16.000 dólares (en su configuración básica), mientras que el del H1 es de $ 90.000 dólares.