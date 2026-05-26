Primer partido de la historia transmitido con iPhone. Foto: Captura de video.

El fútbol de Estados Unidos acaba de convertirse en escenario de un experimento tecnológico que podría cambiar para siempre la manera en que se producen las transmisiones deportivas. El partido entre LA Galaxy y Houston Dynamo, disputado el 23 de mayo en California, fue capturado íntegramente con iPhone 17 Pro en una cobertura emitida por Apple TV.

Aunque el encuentro terminó 1 a 1, el resultado quedó rápidamente en segundo plano. La verdadera novedad estuvo detrás de escena: Apple y la Major League Soccer (MLS) realizaron la primera transmisión de un gran evento deportivo profesional registrada completamente con smartphones.

Primer partido de la historia transmitido con iPhone. Video: redes sociales.

La iniciativa marcó un punto de inflexión para la industria audiovisual. Durante décadas, las transmisiones deportivas dependieron de enormes estructuras técnicas: cámaras televisivas de alto costo, camiones de exteriores, cableados complejos y equipos especializados distribuidos por todo el estadio. Ahora, se propone otro escenario posible.

La experiencia de filmar un partido de fútbol con teléfonos celulares

Según explicó la organización del evento, los iPhone 17 Pro fueron utilizados para registrar diferentes momentos del partido: tomas desde el campo de juego, cámaras ubicadas dentro de los arcos, seguimientos cercanos de los jugadores y planos inmersivos de la atmósfera del estadio.

Primer partido de la historia transmitido con iPhone. Foto: Captura de video.

La experiencia no fue presentada como una simple acción promocional. Con esto se buscó demostrar que un smartphone puede integrarse a un flujo profesional de transmisión en vivo y ofrecer imágenes con calidad televisiva.

Del celular a la televisión profesional: el cambio que puede transformar las transmisiones deportivas

El avance tecnológico abre una discusión clave sobre el futuro de la televisión deportiva. El smartphone deja de ocupar únicamente el lugar de herramienta amateur o de redes sociales y empieza a compartir espacio con equipamiento profesional dentro de las grandes coberturas.

El principal cambio no pasa solamente por el costo. También modifica la estética de las transmisiones. El tamaño reducido de los teléfonos permite instalar cámaras en posiciones donde antes era difícil colocar equipos tradicionales.

Esto habilita tomas más cercanas, dinámicas e inmersivas, muy alineadas con el lenguaje visual que consumen las nuevas generaciones en plataformas digitales.

Apple ya había experimentado con iPhones en eventos deportivos durante emisiones de Friday Night Baseball en 2025, pero esta vez el objetivo fue mucho más ambicioso: demostrar que un partido profesional completo puede ser capturado con smartphones.

El impacto potencial de esta experiencia va mucho más allá del fútbol. Para medios pequeños, universidades, ligas regionales y creadores independientes, la posibilidad de producir transmisiones de alta calidad con dispositivos móviles puede reducir barreras técnicas y costos operativos.

Eso no significa que las cámaras profesionales vayan a desaparecer. Las grandes transmisiones todavía necesitan zooms especializados, estabilidad, realización multicámara y sistemas complejos de sonido y conexión.

Primer partido de la historia transmitido con iPhone. Foto: Captura de video.

Sin embargo, el experimento deja una señal clara: la calidad audiovisual ya no depende únicamente del tamaño del equipamiento, sino también del software, la conectividad y la inteligencia de producción.

Además, refleja un cambio cultural profundo. Las nuevas generaciones no consumen deporte exclusivamente a través de una transmisión lineal de 90 minutos, sino que también lo hacen mediante clips cortos, cámaras alternativas, contenido vertical, repeticiones instantáneas y experiencias compartidas en redes sociales. En ese contexto, el iPhone aparece como una herramienta capaz de adaptarse mejor a ciertos formatos narrativos que una cámara tradicional.