La tecnología que busca vaporizar la roca para perforar un volcán. Foto: Xataka

La empresa Quaise Energy está lista para revolucionar la matriz energética mundial utilizando una tecnología capaz de vaporizar rocas mediante ondas milimétricas. La compañía planea perforar las profundidades del volcán Newberry, en Oregón, para acceder a una fuente de calor extremo capaz de generar electricidad de forma constante e inagotable.

A diferencia de la geotermia convencional que depende de yacimientos naturales poco profundos, este sistema utiliza girotrones: dispositivos que emiten haces electromagnéticos de alta potencia (105 GHz). Estos haces pueden erosionar y fundir el terreno sin contacto mecánico eliminando el problema de las brocas rotas por las altas temperaturas y las rocas ultra duras.

El corazón de esta ambición es el Project Obsidian, situado en una estructura volcánica activa de 121 kilómetros de largo. La estrategia es híbrida: se utiliza perforación tradicional en los primeros tramos y se activa el “rayo” de ondas milimétricas cuando el terreno se vuelve impenetrable para las herramientas físicas.

La tecnología que busca vaporizar la roca para perforar un volcán. Foto: Quaise Energy

Vaporizar rocas mediante ondas milimétricas: los ejes del proyecto

Objetivo térmico: alcanzar temperaturas de hasta 365 °C a casi 5 kilómetros de profundidad.

Potencia estimada: una planta de 50 MW de energía limpia que debería estar operativa para 2030 .

Innovación: en pruebas previas en Texas, el sistema logró vitrificar las paredes del pozo, convirtiéndolas en una superficie similar al vidrio que sella la perforación automáticamente.

Carlos Araque, CEO de Quaise Energy, se mostró optimista sobre el alcance de este avance. “Creemos que nuestra tecnología revolucionaria de perforación podría hacer viables plantas geotérmicas a escala de gigavatios en todo el mundo”, afirmó. Según el directivo, esto permitiría generar energía incluso en regiones donde antes era geológicamente imposible.

Tras superar pruebas con girotrones de 100 kW, el siguiente paso será utilizar una potencia de 1 MW para alcanzar el primer kilómetro de profundidad. Si el sistema logra demostrar su viabilidad comercial, la humanidad podría estar ante la puerta de una era de abundancia energética, aprovechando el motor térmico que late bajo nuestros pies.