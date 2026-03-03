IBM. Foto: REUTERS

El avance de la inteligencia artificial golpea a muchas industrias y la del software no queda al margen. Y, en este caso, IBM pueda dar fe de eso con una histórica caída de sus accciones.

Según informó Forbes, la empresa sufrió una baja del 13,2% el pasado 23 de febrero, la más profunda en 25 años.

IBM Foto Reuters

Esto se trataría de una pérdida de valor de mercado de aproximadamente US$31.000 millones.

El motivo de la histórica caída

El responsable fue el lanzamiento de Claude Code, una herramienta de Inteligencia Artificial de la compañía Anthropic, capaz de modernizar Cobol, un lenguaje de programación que, durante años, fue una de las principales líneas de negocio de IBM.

Claude Code, herramienta de Anthropic. Foto: Anthropic

Cobol funciona como base de sistemas financieros, cajeros automáticos, líneas aéreas y servicios gubernamentales.

De hecho, procesa hasta el 95% de las transacciones en cajeros automáticos de Estados Unidos, de acuerdo a Forbes.