Tras el lanzamiento de una herramienta de Anthropic, IBM sufrió la mayor caída en 25 años
Sufrió una caída del precio de las acciones de un 13,2%. El avance de la inteligencia artificial sobre el futuro de la industria del software.
El avance de la inteligencia artificial golpea a muchas industrias y la del software no queda al margen. Y, en este caso, IBM pueda dar fe de eso con una histórica caída de sus accciones.
Según informó Forbes, la empresa sufrió una baja del 13,2% el pasado 23 de febrero, la más profunda en 25 años.
Esto se trataría de una pérdida de valor de mercado de aproximadamente US$31.000 millones.
El motivo de la histórica caída
El responsable fue el lanzamiento de Claude Code, una herramienta de Inteligencia Artificial de la compañía Anthropic, capaz de modernizar Cobol, un lenguaje de programación que, durante años, fue una de las principales líneas de negocio de IBM.
Cobol funciona como base de sistemas financieros, cajeros automáticos, líneas aéreas y servicios gubernamentales.
De hecho, procesa hasta el 95% de las transacciones en cajeros automáticos de Estados Unidos, de acuerdo a Forbes.