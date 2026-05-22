Cómo crear tu propia figurita del Mundial 2026. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El furor por las figuritas del Mundial 2026 no sólo inundó las calles argentinas, sino que también llegó a la inteligencia artificial. Miles de usuarios en redes sociales compartieron sus trabajos en Gemini, la herramienta de Google, con la cual crearon sus propias imágenes personalizadas con estética inspirada en los clásicos cromos de la Copa del Mundo.

Gracias a la nueva actualización del motor de generación de imágenes Nano Banana, cualquier persona puede generar sus propias figuritas con la camiseta de una selección nacional y con un diseño similar al del álbum de Panini.

Cabe señalar que las “figus” pueden crearse tanto desde la versión web de Gemini como desde la aplicación para celulares. Para tener tu versión personalizada, solo se deben seguir unos simples pasos.

Cómo crear tu propia figurita del Mundial 2026. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Cómo crear una figurita del Mundial 2026 con Gemini

Para generar la figurita solo hacen falta seguir las siguientes instrucciones:

Cargar dos imágenes: una selfie o retrato personal (de frente y con buena iluminación) y una foto de una figurita real de un futbolista de la selección elegida. Escribir un prompt (instrucción o comando) específico para que la IA reemplace únicamente el rostro del jugador y conserve el diseño inicial. Agregar datos personalizados: nombre completo, fecha de nacimiento, altura, peso y club de fútbol.

Cuál es el prompt ideal para crear una figurita estilo Panini con IA

Después de subir las dos imágenes, se debe escribir una instrucción detallada para que la IA de Gemini utilice nuestra foto personal como referencia principal y la integre en el cuerpo del futbolista. El prompt ideal para que funcione es el siguiente:

Crea mi figurita oficial estilo Mundial FIFA, usando mi foto como referencia principal. Sustituye únicamente el rostro del jugador por mi cara, manteniendo mis rasgos idénticos, sin modificar facciones, expresión, tono de piel, proporciones, cabello ni línea del rostro.

Debe verse exactamente como en la foto original, integrado de forma realista y profesional. Datos del jugador:

Nombre: [NOMBRE COMPLETO]

Fecha de nacimiento: [DD-MM-AAAA]

Estatura: [ALTURA]

Peso: [PESO]

Club: [EQUIPO / CLUB]

Diseño del cromo:

Mantener idéntica la camiseta oficial de la selección de [PAÍS], sin cambios de color, escudo, textura ni patrocinadores si aplica.

Conservar todos los elementos gráficos originales: bordes, tipografía, bandera, fondo, distribución, logos y estilo visual. Iluminación de estudio profesional, nítida y de alta calidad. Integración natural del rostro en el cuerpo y uniforme”.

Cómo crear una figurita del mundial con IA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

*Es importante recordar que se debe modificar lo que aparece entre corchetes por la información que se requiera.

Tips para obtener un resultado profesional

A la hora de aplicar este o cualquier otro prompt, es importante que las fotos elegidas sean de alta calidad, con iluminación uniforme y sin sombras ni distorsiones. Es recomendable que la imagen del usuario tenga una expresión natural y que el fondo sea neutro, lo que facilita la integración por parte de la inteligencia artificial.

Además, los datos personales que se ingresan en las instrucciones a la IA (nombre completo, fecha de nacimiento, estatura, peso y club), ayudarán a personalizar aún más la experiencia, dándole un toque de autenticidad al trabajo.