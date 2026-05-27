Auto autónomo de Xpeng en China. Foto: Xpeng

China se metió de lleno en la pelea de los autos autónomos con su marca Xpeng, socio de Volkswagen, que lanzó su nuevo modelo de robotaxi sin sin LiDAR.

Qué es el nuevo robotaxi de Xpeng y por qué marca un hito en China

La compañía presentó el GX, un SUV de 6 plazas con un precio inicial de aproximadamente 58.000 dólares, que cuenta con capacidad de estacionamiento automático y la posibilidad de funcionar en condiciones adversas como la niebla densa.

Se trata de la primera vez en el gigante asiático que un fabricante de vehículos consigue el desarrollo completo de todo el proceso de producción en masa de un auto de estas características.

La filosofía de Elon Musk: por qué el coche de Xpeng no utiliza tecnología LiDAR

Al igual que los modelos lanzados por Testa, el gigante tecnológico de Elon Musk, Xpeng salen al mercado sin LiDAR ni mapas de alta definición, apostando por una solución basada en la visión.

Empresas como Waymo (Google) utiliza LiDAR para ofrecer una medición directa de distancia 3D con más fiabilidad, un sistema más conservador y redundante.

Sin embargo, Xpeng apoya la visión como sensor principal con chips propios y una arquitectura de visión-lenguaje-acción optimizada, integrando un sistema más completo de hardware, software y plataforma de robotaxi.

Auto autónomo de Xpeng en China. Foto: Xpeng

Conducción autónoma L4 y Chips Turing AI: las novedades del nuevo vehículo de Xpeng

La firma oriental anunció que el Robotaxi tiene tecnología de conducción autónoma L4, lo que deja toda la responsabilidad de la conducción al propio vehículo.

El vehículo cuenta con cuatro chips Turing AI propios, con una potencia computacional de 3.000 TOPS. Esto significa que puede operar 3.000 trillones de operaciones por segundo, marcando una nueva referencia en capacidad bruta de cálculo para redes neuronales.

Para tomar dimensión de la nueva tecnología china, el sistema HW4 de Tesla se queda en unos 500 TOPS aproximadamente.

Auto autónomo de Xpeng en China. Foto: Xpeng

Producción en masa: cuándo llegarán los robotaxis chinos a las carreteras

Xpeng ya tiene permiso de pruebas en ruta abierta en Guangzhou y planea iniciar operaciones piloto de Robotaxi en la segunda mitad del 2026.

Los más optimistas anhelan lograr un funcionamiento completamente autónomo ya para principios del 2027.

Pese a las autorizaciones y los avances de la tecnología, los fabricantes se enfrentan a estrictas regulaciones por parte de las autoridades chinas, que exigen que las empresas no exageren las capacidades de conducción autónoma en los salones del automóvil.