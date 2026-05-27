China sube de nivel al transporte con una camioneta eléctrica que puede cruzar ríos en 10 minutos. Foto: Car News China

China volvió a sacudir a la industria automotriz global con la presentación del Jetour Zongheng G700, un SUV híbrido enchufable desarrollado por Chery y su división especializada en vehículos todoterreno. El modelo no solo apunta al segmento premium y off-road, sino que además incorpora una característica que parece salida de la ciencia ficción: capacidad anfibia para desplazarse sobre el agua.

La automotriz asiática exhibió recientemente esta tecnología en demostraciones públicas donde el vehículo navegó superficies acuáticas profundas con estabilidad y control. El episodio más impactante ocurrió durante una prueba en el río Yangtsé, donde el SUV recorrió más de 1,4 kilómetros sobre el agua gracias a un sistema de propulsión auxiliar integrado en su estructura.

China sube la vara con su nueva camioneta eléctrica: cuáles son sus principales características

El Jetour Zongheng G700 se posiciona dentro del segmento de los SUV de lujo de gran tamaño. Con 5,2 metros de largo y más de 2 metros de ancho, el modelo presenta una estética robusta, líneas rectas y una presencia imponente orientada al uso extremo y la aventura off-road.

La camioneta eléctrica recorrió más de 1,4 kilómetros sobre el agua gracias a un sistema de propulsión auxiliar. Foto: Car News China

La marca diseñó este vehículo con una importante capacidad de vadeo y una extensa distancia entre ejes para ofrecer estabilidad en terrenos complejos. Su arquitectura busca combinar el confort premium con aptitudes todoterreno avanzadas, una tendencia cada vez más fuerte dentro del mercado chino.

En el apartado mecánico, el SUV combina un motor naftero 2.0 turbo con dos propulsores eléctricos mediante una configuración híbrida enchufable. El resultado es una potencia superior a los 900 CV, acompañada por un elevado nivel de torque que le permite mantener aceleraciones contundentes pese a su gran tamaño.

Además, el modelo incorpora la avanzada plataforma híbrida CDM-O Kunpeng y una arquitectura eléctrica de 800 voltios, una tecnología que empieza a ganar protagonismo en los vehículos de alta gama. Gracias a este sistema, el G700 admite cargas rápidas de hasta 170 kW.

El habitáculo incorpora pantallas panorámicas, cámaras de 360 grados y asistentes inteligentes de conducción. Foto: Car News China

Puertas adentro, el vehículo apuesta por un entorno de lujo tecnológico. El habitáculo incorpora pantallas panorámicas, cámaras de 360 grados, asistentes inteligentes de conducción y múltiples modos de manejo adaptados a diferentes superficies.

Cómo logra cruzar carreteras y ríos en 10 minutos

Uno de los aspectos más revolucionarios del modelo es su capacidad para desplazarse tanto por caminos tradicionales como sobre el agua. Según explicó la compañía, el SUV utiliza una estructura sellada sin perforaciones en el chasis y sistemas activos de circulación de aire que evitan el ingreso de agua a los componentes críticos.

A esto se suman mecanismos traseros similares a hélices que generan empuje acuático y permiten mover el vehículo con relativa velocidad y estabilidad. Estas características fueron validadas durante las pruebas realizadas en China, donde el modelo sorprendió al cruzar el río Yangtsé funcionando prácticamente como una embarcación.

La camioneta eléctrica puede recuperar del 20% al 80% de batería en apenas 10 minutos en estaciones compatibles. Foto: Car News China

Por otra parte, el sistema de carga ultrarrápida también se convirtió en uno de sus grandes diferenciales. Gracias a la plataforma de 800 voltios, el SUV puede recuperar del 20% al 80% de batería en apenas 10 minutos en estaciones compatibles, reduciendo considerablemente los tiempos de espera frente a otros modelos eléctricos tradicionales.

La batería, de aproximadamente 34 kWh, fue integrada directamente en la plataforma para reducir el centro de gravedad y mejorar el comportamiento dinámico tanto en ruta como fuera del asfalto.

En qué momento estará disponible este nuevo SUV anfibio chino

El novedoso Jetour Zongheng G700 debutó oficialmente en el mercado chino durante 2025 con precios que oscilan entre 329.900 y 414.900 yuanes, dependiendo de la configuración elegida.

Por el momento, Chery planea expandir la comercialización del modelo hacia mercados internacionales entre 2026 y 2027. Sin embargo, todavía no existe confirmación oficial sobre si la versión anfibia estará disponible fuera de China.