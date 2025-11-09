Chau remeras oversize: la nueva tendencia para el verano 2026 que combina elegancia, frescura y comodidad

Las prendas anchas comienzan a despedirse del ropero para darle lugar a las nuevas tendencias que se avecinan, siempre con la comodidad y la frescura como prioridad.

Chau remeras oversize. Foto: Freepik.

En esta nueva temporada de verano 2026, las remeras oversize se despiden de los roperos para darle lugar a las nuevas tendencias, que apuntan a modelos que combinan elegancia, comodidad y frescura. Además de que son fáciles de combinar.

Lo más importante de estas nuevas prendas es que brindan versatilidad y comodidad, y se adaptan a todo tipo de figura. Se trata de la remera “cropped boxy”, la “fitted básica” y la “musculosa con hombreras”, tres opciones perfectas para el verano.

“Cropped boxy”

Este modelo de remera se caracteriza por su corte recto hasta la cintura, y porque no es ni muy corta ni muy larga como una remera oversize. Esta opción es perfecta para quienes buscan un look más relajado pero sin perder el estilo.

Remera Boxy. Foto: Pinterest.

Este tipo de remera se puede combinar tanto con jeans como con bermudas, y short y faldas. Ideal para los días de temperaturas muy altas.

“Fitted básica”

Este tipo de remera clásica es la que nunca falla. Este verano vuelve a los roperos para ser la protagonista de las juntadas con amigos o para ir a la oficina. De tela de algodón y no tan ajustada al cuerpo, vuelve a ser utilizada en colores neutros.

Remera básica. Foto: Pinterest.

Esta remera es la más utilizada para armar un look veraniego, elegante y fresco, pero sin perder la elegancia.

“Musculosa con hombreras”

Esta opción es para quienes buscan un look más sofisticado y fresco, y es la favorita de los roperos. Además de aportar estructura y elegancia, se puede usar para cualquier ocasión tanto de día como de noche. Se puede combinar con jean, bermudas y hasta con short de jean.

Remera musculosa con hombreras. Foto: Pinterest.

Respecto al color, la recomendación es apostar por los neutros y telas de algodón, y se puede combinar con accesorios. Lo importante es priorizar la comodidad.