Los mejores looks de Dua Lipa: las combinaciones ideales para estar a tono durante su show en Argentina

Fiel a su esencia, sus outfits se llevan todas las miradas y la convierten en un referente del street style.

Los mejores looks de Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa

Cada vez que Dua Lipa comparte una publicación, impone tendencia y reafirma su lugar como un ícono de la moda actual. En varias ocasiones, la cantante cautiva a sus seguidores en redes sociales con un look urbano que combina estilo, comodidad y frescura, perfecto para disfrutar del verano, a tono con su próxima presentación en Argentina.

Fiel a su esencia, sus outfits no solo se llevan todas las miradas entre sus fans, sino que también se la convierten en un referente del street style, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes y vanguardistas en la industria de la moda.

Los mejores looks de Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa

Dua Lipa con look urbano

Dua Lipa, quien fue modelo de Versace y es embajadora de Saint Laurent, deslumbra con un look que todos quieren replicar: una blusa cropped de inspiración vintage, un minishort de jean celeste de tiro alto realzado con un cinturón de cuero negro y unas elegantes botas texanas de gamuza en tono marrón claro.

La prenda superior fue la que más destacó en el armado completo del look. Se trata de una pieza amarilla pastel con escote en V y detalles de puntilla de encaje blanco. Además, el diseño cuenta con tiritas blancas de seda en el frente que se atan en forma de moño.

Los mejores looks de Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa

Como complemento, sumó un maxibolso rosa pastel firmado por Chanel, un accesorio de lujo que le aportó un toque de glamour y sofisticación al look.

Los looks más icónicos de Dua Lipa

La cantante pop se presentará por primera vez en el Estadio Monumental, el próximo viernes 7 de noviembre, en el marco de su gira mundial “Radical Optimism”, donde presenta su último disco que lleva el mismo nombre.

De cara a su show en nuestro país, te mostramos sus mejores looks para estar a tono en el estadio de River.

Los mejores looks de Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa

Los mejores looks de Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa

Los mejores looks de Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa

Los mejores looks de Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa

Los mejores looks de Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa

Los mejores looks de Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa

Los mejores looks de Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa