El regreso de un clásico: el corte de pelo de los años ‘70 que Sabrina Carpenter volvió a poner de moda

Inmortalizado por figuras como Brigitte Bardot y Jane Birkin, este look vintage resurge con fuerza gracias a celebridades como Sabrina Carpenter, quien lo convirtió en su sello distintivo. Favorecedor, natural y versátil, este corte se consolida como la gran tendencia capilar de 2025, combinando elegancia retro con un aire moderno.

Flequillo cortina, el corte vintage que revive gracias a Sabrina Carpenter. Foto: Pinterest.

En la moda, todo vuelve. Y esta vez, el regreso proviene directamente de los años ‘70, una década que marcó un antes y un después en la estética femenina. El flequillo cortina, también conocido como curtain bangs, se instala como la tendencia capilar más fuerte de 2025, combinando el encanto del estilo retro con la frescura contemporánea.

Este tipo de flequillo, popularizado por la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, se caracteriza por su forma abierta y fluida, que cae a ambos lados del rostro generando un marco natural y equilibrado. Su longitud, que va entre los pómulos y la mandíbula, le otorga movimiento y adaptabilidad, lo que lo convierte en un corte ideal tanto para cabellos finos que necesitan volumen como para melenas abundantes que buscan más ligereza para el día a día.

Flequillo cortina, el corte vintage que revive gracias a Sabrina Carpenter.

Según estilistas internacionales, su éxito radica en la versatilidad: se adapta a todos los tipos de rostros y texturas, y puede lucirse tanto con el cabello liso como con ondas naturales.

“Su atractivo está en su capacidad para rejuvenecer sin exigir un cambio radical”, explica la peluquera española Encarna Moreno, especialista en tendencias capilares. “Favorece especialmente a rostros redondos o cuadrados porque estiliza y suaviza los rasgos”.

El flequillo cortina, a su vez, tiene historia. Durante los años ‘70, fue el sello de celebridades como Brigitte Bardot, Jane Birkin, Farrah Fawcett o Goldie Hawn, quienes transformaron este peinado en un símbolo de feminidad y libertad.

Flequillo cortina, el corte vintage que revive gracias a Sabrina Carpenter. Foto: Pinterest.

Medio siglo después, vuelve impulsado por redes sociales y referentes de moda que apuestan por una estética más natural, donde el brillo, la textura y la espontaneidad reemplazan los peinados rígidos.

Cómo llevar un flequillo cortina y lucirlo en verano

Su mantenimiento es sencillo: un ligero brushing hacia afuera o un toque de planchita alcanza para conservar su forma. En cabellos con ondas suaves, basta aplicar crema de peinar o mousse para realzar la textura sin perder frescura.

Flequillo cortina, el corte vintage que revive gracias a Sabrina Carpenter. Foto: Pinterest.

Además, este estilo combina perfectamente con cortes en capas medias, que potencian su caída y aportan dinamismo al conjunto. Es una elección equilibrada entre lo clásico y lo moderno, ideal para quienes buscan actualizar su imagen sin perder naturalidad.

En un momento donde la belleza se orienta hacia lo simple y lo auténtico, el flequillo cortina encarna una filosofía de estilo más consciente y relajada. No sorprende que, en 2025, haya regresado para quedarse: una prueba más de que los íconos del pasado siempre encuentran una nueva forma de brillar.