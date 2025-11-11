Ritual 11/11: qué se necesita para manifestar abundancia en noviembre y cómo utilizar correctamente el portal del número once

El "Portal 11/11" es una oportunidad única para aprovechar la energía del universo y dar un paso más hacia la materialización de sueños. Cómo utilizar su poder a tu favor.

Elementos para hacer rituales. Foto: Unsplash.

El 11 de noviembre es una fecha cargada de significado en diversas tradiciones espirituales, siendo considerada una ventana energética especial para conectar con lo divino y manifestar los deseos más profundos.

Este momento, conocido como el “Portal 11/11”, se basa en el poder del número 11, considerado un número maestro en numerología que actúa como un canal de energía positiva, ideal para abrir un flujo de abundancia y transformación personal.

La numerología reconoce al número 11 como un símbolo de iluminación espiritual, sincronicidad y conexión con el plano divino. Además, es considerado un número de doble poder, ya que representa la combinación de dos números 1, los cuales simbolizan el inicio, la creatividad y la unidad.

Rituales, astrologia, manifestacion Foto: Pexels

Durante el 11/11, se abre un “portal energético” que puede ser aprovechado para crear una vibración positiva y atraer lo que más deseamos en la vida. La fecha es importante para quienes buscan manifestar cambios importantes o alinearse con su propósito más alto.

El ritual para abrir el portal 11/11

El ritual para aprovechar este momento de energía es sencillo pero poderoso. Se recomienda realizarlo no solo el 11 de noviembre, sino también a las 11:11 de cualquier día de este mes, o bien en el 11 de cada mes, siempre que se quiera aprovechar la energía especial de este número.

Para llevar a cabo este ritual de manifestación, es necesario seguir ciertos pasos y preparaciones.

Materiales necesarios:

Una vela blanca o roja.

Tinta negra para escribir un deseo en la vela.

Canela en polvo.

Un plato de cerámica blanco.

Una copa con agua y una cucharada de miel.

Una cinta de color violeta o morado.

El número 11 se vincula con lo divino y lo místico. Foto: Freepik.

Pasos a seguir:

Escribir el deseo con tinta negra en la vela, visualizando claramente lo que se busca manifestar. Espolvorear canela en polvo sobre la vela como un símbolo de abundancia y protección. Colocar la vela en el plato blanco y poner la copa con agua y miel a su lado. La miel representa la dulzura y la atracción de energías positivas. Rodear la vela con la cinta violeta, que simboliza la apertura del portal espiritual. Encender la vela, cerrar los ojos y visualizar el deseo ya realizado. Repetir en voz alta: “Abro este portal de la poderosa energía del 11:11 para cumplir mi deseo (menciona tu deseo), gracias, gracias, gracias”. Dejar que la vela se consuma por completo. Cuando se apague, tirar el agua con miel en una maceta o en tierra. Atar la cinta violeta en tu muñeca izquierda, haciendo tres nudos. Mantenerla allí hasta que se caiga por sí sola, lo que simboliza la manifestación de tu deseo.

Rituales, astrologia, manifestacion Foto: Pexels

¿Por qué el número 1 1 es tan especial?

El número 11 no solo es relevante en la numerología por su significado de apertura espiritual y de conexión con el universo, sino también por su capacidad para reflejar la dualidad en la vida humana: la combinación de lo material y lo espiritual, lo visible y lo invisible.

Es un número que, cuando se encuentra en fechas como el 11/11, potencia la conexión con la esencia del ser y con las fuerzas cósmicas. Este portal no solo está relacionado con deseos materiales, sino también con el despertar de la conciencia, el autoconocimiento y la alineación con el propósito de vida.