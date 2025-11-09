El nuevo ritual del mate: cómo preparar la fusión frutal inesperada que se hizo viral en redes sociales

Su apariencia visualmente atractiva y su perfil refrescante convirtieron a esta práctica en un fenómeno en plataformas como TikTok e Instagram, donde miles de jóvenes muestran sus versiones del nuevo mate.

Mate, infusión. Foto: Reuters.

El mate, una de las tradiciones más arraigadas en la cultura argentina, atraviesa una transformación impulsada por las redes sociales y por una generación que busca reinterpretar las costumbres desde un enfoque más saludable y estético. La última tendencia viral es el mate de pomelo, una alternativa natural que fusiona lo clásico con lo innovador y promete múltiples beneficios para la salud.

La propuesta consiste en preparar la infusión dentro de un pomelo ahuecado, reemplazando la calabaza o el recipiente tradicional por la propia fruta. El resultado es una bebida con un sabor cítrico distintivo, que combina el amargor característico de la yerba con el frescor del pomelo. Su apariencia visualmente atractiva y su perfil refrescante convirtieron a esta práctica en un fenómeno en plataformas como TikTok e Instagram, donde miles de jóvenes muestran sus versiones del nuevo mate.

Mate de pomelo. Foto: Pinterest.

Más allá de lo estético, el mate de pomelo destaca por su aporte nutricional. Al combinarse con la yerba, la fruta potencia las propiedades antioxidantes y energizantes de la infusión, añadiendo un plus de vitamina C y minerales que fortalecen el sistema inmunológico. Además, al ser una opción sin azúcares añadidos, resulta ideal para quienes buscan un consumo más consciente y natural.

“Es una forma diferente de disfrutar el mate, con un toque de frescura y un sabor que despierta los sentidos”, señalan algunos consumidores que adoptaron esta tendencia. También se menciona que el pomelo ayuda a limpiar el paladar y reduce la acidez, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes prefieren sabores más suaves.

Aunque no reemplaza la tradición del mate compartido, el auge de esta práctica refleja una nueva etapa en la cultura del mate argentino, marcada por la creatividad, la experimentación y la influencia de las redes sociales. En un contexto donde el bienestar y la sustentabilidad ganan terreno, la innovación llega incluso a los hábitos más cotidianos.

Cítrico, saludable y viral: cómo preparar el mate de pomelo en casa

Lavar el pomelo y cortar una tapa en la parte superior. Ahuecarlo con una cuchara, dejando una fina capa de pulpa adherida a las paredes.

Llenar tres cuartas partes del interior con yerba mate. Agitar suavemente para asentar la yerba y eliminar el polvo. Insertar la bombilla en uno de los laterales y servir el agua caliente.

Para aquellos que decidan implementar esta versión para el día a día, se les recomienda utilizar un nuevo pomelo cada vez para garantizar frescura y evitar sabores amargos.