Para atraer el dinero: dónde hay que poner un vaso con agua y sal el 1 de noviembre, según el Feng Shui

La milenaria filosofía oriental asegura que este sencillo ritual puede limpiar las energías negativas y atraer la prosperidad a todos los miembros de la familia.

Agua con sal, Feng Shui Foto: Gemini AI

Con la llegada de noviembre, muchas personas buscan renovar la energía de sus hogares y prepararse para cerrar el año con prosperidad, atrayendo dinero y abundancia. Según la filosofía del Feng Shui, hay una práctica ancestral que puede realizarse para atraer el bienestar, la fortuna y la buena suerte.

Este ritual consiste en colocar un vaso con agua y sal en una zona específica de la casa para atraer prosperidad y armonía. Según el arte milenario, la sal representa un poderoso elemento purificador, capaz de absorber las energías negativas acumuladas en el ambiente. Por su parte, el agua simboliza el movimiento, la fluidez y la abundancia, actuando como un canal para que la energía positiva circule libremente.

Agua con sal, Feng Shui Foto: Gemini AI

Al combinar ambos elementos en un mismo recipiente, se crea un “remedio energético” que ayuda a equilibrar el entorno, limpiar las vibraciones estancadas y favorecer la entrada de prosperidad y bienestar al hogar.

Dónde colocar el vaso con agua y sal

Los expertos en Feng Shui recomiendan ubicar el vaso en la esquina de la riqueza del hogar, que suele coincidir con el sector suroeste o al fondo a la izquierda al ingresar por la puerta principal.

También puede colocarse en un estante alto o en una repisa visible, evitando lugares cerrados o sin circulación de aire, como armarios o baños.

Este punto del hogar está asociado con la energía del dinero y la estabilidad económica, por lo que mantenerlo limpio, iluminado y libre de objetos rotos o acumulación de polvo es fundamental.

vaso con agua

Para realizar el ritual, necesitás:

Un vaso o frasco de vidrio transparente.

Sal gruesa o sal marina, que debe llenar aproximadamente tres cuartas partes del recipiente.

Agua.

El vaso debe quedar destapado y en reposo. A medida que pasen los días, la sal puede cristalizar o el agua evaporarse; cuando eso ocurra, se recomienda reemplazar la mezcla, ya que significa que el remedio ha absorbido energía negativa del ambiente.

Cuándo hacer el ritual y qué tener en cuenta en noviembre

Noviembre es un mes ideal para renovar la energía y prepararse para el cierre de ciclo anual. Según el Feng Shui, realizar este ritual se debe realizar el primer domingo del mes para potencia su efecto, porque la energía del cambio y la renovación está especialmente activa.

Dinero, dólares, persona con dinero. Foto: Pexels

Además, puede complementarse con otros elementos asociados a la prosperidad, como plantas verdes sanas, monedas chinas o lámparas encendidas en el mismo sector del hogar.

Más allá de las creencias, el ritual del vaso con agua y sal es una manera sencilla de reconectar con la intención de atraer bienestar y equilibrio. El Feng Shui enseña que el orden, la limpieza y los pequeños gestos conscientes pueden transformar la energía del hogar.