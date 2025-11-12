¿Cucarachas en tu casa?: seis trucos caseros e infalibles para exterminarlas

Con ingredientes simples y métodos naturales, se puede mantener el hogar libre de cucarachas sin usar productos tóxicos.

Cucaracha. Foto: Freepik

Durante los meses cálidos, las cucarachas son una de las plagas más comunes y molestas en los hogares, pero no hace falta recurrir a químicos fuertes para combatirlas: existen trucos caseros muy efectivos que pueden ayudarte a eliminarlas para siempre y mantener tu casa limpia y libre de insectos.

Con estos días de calor comenzaron a aparecer las primeras cucarachas en las casas pero todavía no llegó lo peor, por eso, mejor prevenir y estar atentos.

6 trucos caseros para combatir las cucarachas

1. Bicarbonato de sodio y azúcar

Una mezcla clásica y poderosa. Combiná partes iguales de bicarbonato y azúcar y colócala en pequeños recipientes o tapas en los lugares donde suelen aparecer (debajo de la heladera, detrás de los muebles o cerca del tacho de basura). El azúcar las atrae y el bicarbonato genera una reacción interna que las elimina.

Cucarachas, insectos. Foto Unsplash.

2. Limón y vinagre

El limón y el vinagre blanco son excelentes desinfectantes naturales. Mezclalos en partes iguales y limpiá con esa mezcla pisos, mesadas y rincones. Además de eliminar rastros de comida, su olor ácido ahuyenta a las cucarachas.

3. Café molido con agua

A las cucarachas les atrae el aroma del café. Colocá café húmedo en frascos o vasos con un poco de agua y dejalos cerca de los lugares donde se esconden. Una vez dentro, no podrán salir. Luego desechá todo.

Cucaracha. Foto: Pixabay.

4. Hojas de laurel

Las cucarachas detestan el olor del laurel. Colocá hojas frescas o secas en cajones, despensas y rincones oscuros. También podés triturarlas para potenciar el aroma. Es una opción ideal para quienes buscan un método natural y sin olores fuertes.

5. Trampa casera con cebolla y bórax

Mezclá media cebolla picada, una cucharada de azúcar y una cucharadita de bórax (lo conseguís en farmacias). Poné pequeñas porciones en tapas de frascos o cartoncitos y distribuí en los rincones donde veas cucarachas. Mantenelo lejos de niños y mascotas.

6. Sellar grietas y mantener la limpieza

Más allá de los remedios caseros, lo fundamental es mantener la casa limpia y sin restos de comida, sellar grietas y evitar el exceso de humedad. Las cucarachas se esconden donde encuentran refugio y alimento.