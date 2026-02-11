Ponerle el nombre de tu ex a una cucaracha: una buena forma de vengarse. Foto: Unsplash.

El Museo de Ciencias Naturales de Houston (HMNS) lanzó una propuesta tan insólita como llamativa de cara al Día de San Valentín en Estados Unidos. Por unos 10 dólares, cualquier persona puede bautizar una cucaracha silbante con el nombre de su expareja como parte de un evento especial que combina humor, ciencia y recaudación solidaria.

La iniciativa se enmarca en el evento anual “Endless Love”, organizado por el museo en la previa del 14 de febrero. En esta edición, el HMNS invita a los interesados a ponerle nombre a uno de los insectos alojados en el llamado “Heartbreak Motel” (Hotel del Desamor), un espacio que alberga cucarachas silbantes, una especie conocida por el sonido característico que emite.

“Nada acelera el corazón más que una cucaracha”: la forma en que “venden” la propuesta

Desde el sitio web oficial del museo promocionan la propuesta con un tono divertido: “Emocionante, duro, a veces aterrador... regala a tu ser querido el símbolo definitivo del amor eterno: una cucaracha silbante. Honra a un ser querido (o véngate de tu ex, no lo diremos) poniéndole su nombre a una cucaracha. Porque nada acelera el corazón más que una cucaracha”.

Quienes deseen participar pueden hacerlo directamente a través de la página oficial del HMNS. Tras completar el formulario y abonar una suma cercana a los 10 dólares, recibirán un certificado digital con el nombre elegido, que será enviado por correo electrónico. La posibilidad de participar estará disponible hasta el 13 de febrero.

El museo informó que todo lo recaudado será destinado a financiar los programas de conservación que desarrolla el Centro de Mariposas Cockrell, una de sus principales atracciones. Hasta el momento, ya fueron nombradas unas 100 cucarachas, aunque el récord de ediciones anteriores alcanzó las 500.

El Día de San Valentín tiene su origen en antiguas leyendas romanas. Una de las más difundidas sostiene que el sacerdote Valentín desafió la orden del emperador Claudio II, quien había prohibido los matrimonios entre jóvenes soldados. Valentín celebraba bodas en secreto y, al ser descubierto, fue encarcelado y ejecutado un 14 de febrero, fecha que con el tiempo se convirtió en símbolo del amor.