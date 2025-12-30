El truco definitivo para deshacerte de las cucarachas está en tu cocina: es uno de los condimentos económicos más usados

Para esto, será fundamental aplicar este consejo con un aliado que te asegura liberarte de esta plaga para siempre.

Cucarachas Foto: Reuters

Las cucarachas suelen estar relacionadas con la suciedad, por lo que nadie quiere tenerlas cerca de su cocina. Estos insectos inofensivos suelen sentirse atraídos por la comida, por lo que es importante extremar cuidados para que no contaminen los espacios. Para esto, será fundamental aplicar un truco con un condimento que es un gran método para alejarlas para siempre.

Se trata del orégano que gracias a su alto contenido de eugenol y otros aceites esenciales, emite un aroma que resulta molesto para los insectos, lo que hace que no se acerquen. Suele usarse para condimentar salsas y en particular pizzas.

Orégano. Foto: Unsplash.

Se utiliza a menudo, ya que repele a las cucarachas de tu casa básicamente por su aroma, el cual suele no ser tolerado por estos repugnantes insectos.

Cómo usar orégano para combatir las cucarachas

Podés usar el orégano contra las cucarachas de diferentes maneras, como colocar bolsitas secas, preparando una mezcla con agua o directamente rociando su jugo en lugares estratégicos.

También poner montoncitos de hojas de este condimento directamente en zonas críticas como alacenas, detrás de la heladera o en las esquinas de la cocina puede funcionar perfectamente. Hay que reemplazarlas cada pocos días para mantener su capacidad repelente.

Cucarachas, insectos. Foto Unsplash.

Otro de los métodos es mezclar el aceite esencial de orégano con un poco de agua (diez o quince gotas, aproximadamente) y rociarlo por zonas críticas de tu casa.

Si querés preparar una infusión, lo que debés hacer es lo siguiente:

Hervir un puñado de hojas de orégano en un litro de agua durante 5-10 minutos.

Dejar enfriar, colar la mezcla y verter el líquido en un atomizador.

Rociar puertas, ventanas, zócalos y grietas.

Para potenciar el efecto de este repelente, puedes recurrir a otro remedio casero como el vinagre. Si esto no funciona, lo mejor será que uses los productos químicos o te contactes con un especialista.

Otro aliado contra estos insectos

Se trata del laurel que gracias a su alto contenido de eugenol y otros aceites esenciales, emite un aroma que resulta molesto para los insectos, lo que hace que no se acerquen. Suele usarse para condimentar salsas y en particular estofados.

Según se utiliza hace varios años, colocar hojas de laurel donde aparecen estos insectos ayuda a ahuyentarlos y a que desaparezcan.

Laurel. Foto Unsplash.

Cómo y dónde colocar las hojas de laurel para combatir las cucarachas

El laurel puede ser fresco o seco, aunque se recomienda que sea seco y triturarlo con un mortero. De esta forma, las hojas pueden llegar a durar casi 1 año.

Una vez molido y activado todo el laurel, se debe colocar en los lugares por donde comúnmente aparecen estos insectos y el olor que emana va a alejarlas por completo.