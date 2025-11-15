Verano 2026 y sus tendencias: los accesorios que marcarán la moda de la playa este verano

Comienzan a aparecer los grandes protagonistas del verano y este año, cualquier outfit playero no puede estar completo sin estas pequeñas joyitas.

Accesorio de verano Foto: unsplash

La temporada de verano ya está cerca y para el 2026 el mundo de la moda destacó los accesorios por encima de todo. Más que un complemento, es lo que les da el toque a los outfits como broche de oro, elevando cualquier prenda playera, incluso si es solamente una malla.

Look, tendencia, verano. Foto: Freepik

Por eso, a la hora pensar en qué cosas comprar para el verano y sumar un toque canchero al guardarropa para las vacaciones, es importante tener en cuenta cuáles son los accesorios que estarán de moda en 2026 y que ya fueron furor en el verano europeo.

Verano 2023: 3 accesorios infaltables para la playa

Bolsos tejidos: textura y frescura para todos los días

Los bolsos tejidos se consolidan como el accesorio estrella del verano. Se ven en la playa, en la ciudad y en cualquier look casual, desde maxi bolsos relajados hasta pequeños modelos artesanales que parecen pequeñas joyas.

Bolsos de playa tejidos, la nueva tendencia del verano. Foto: Pinterest.

La clave está en los materiales: fibras naturales, texturas imperfectas y una paleta que va desde tonos neutros hasta colores vibrantes. Este tipo de bolso aporta calidez y estilo sin esfuerzo.

Lentes de sol: el accesorio que define el look

Los lentes de sol dejan de ser un elemento meramente práctico y se convierten en el toque final del outfit. Para la temporada 2026, las principales marcas ya adelantaron cuáles serán los modelos más buscados. Las formas más pequeñas y las líneas futuristas conviven con bases más retro, dando lugar a una variedad que permite encontrar el par perfecto según tu estilo.

Este año, más que nunca, las gafas funcionan como un sello personal: hablan de la actitud con la que encarás el verano.

Lentes de sol para el invierno Foto: Pinterest

Pañuelos y bandanas: el regreso del accesorio más versátil

El tercer ítem imprescindible es el pañuelo, que vuelve con fuerza y se posiciona como el accesorio más versátil de la temporada. Se usa en el cabello, como top, en el cuello, anudado en la cartera o incluso como pareo mini.

Los estampados tropicales, geométricos y los diseños en seda sintética dominan la tendencia, aportando color y movimiento. Además, es una opción económica que permite cambiar completamente un look sin necesidad de sumar demasiadas prendas nuevas.

La tendencia es clara: más que renovar el guardarropa completo, esta temporada invita a transformar los outfits a través de pequeños elementos que hacen la diferencia. Bolsos tejidos, lentes de sol con personalidad y pañuelos llenos de color serán las piezas que marcarán el pulso de la moda en la playa.