Preparando las tendencias del verano 2026: el detalle estético que aporta movimiento, frescura y estilo

Ya causan furor en Europa y prometen adueñarse de las colecciones argentinas. Las celebridades no tardaron en adoptarlos en sus looks.

Los volados ganaron espacio en las pasarelas. Foto: Instagram @zendaya

El encanto de un volado en movimiento durante los días de calor remite directamente a la frescura. Este detalle textil, que aporta volumen, dinamismo y personalidad, puede transmitir tanto fuerza cuando se presenta en versiones amplias como romanticismo cuando cae en capas livianas y sutiles sobre la silueta.

De Europa al verano argentino: la tendencia que marcará la temporada 2026

Los volados pisan fuerte en las pasarelas internacionales. Firmas como Saint Laurent los incorporaron en piezas icónicas —como un vestido de cuero con volados que arrasó en ventas—, y su influencia ya se hace sentir en el diseño contemporáneo.

Los volados ganaron espacio en las pasarelas. Foto: Instagram @zendaya

Históricamente vinculados a trajes tradicionales de países como México, Colombia o España, donde su movimiento acompaña al ritmo del baile, los volados han sabido adaptarse a distintas épocas y estilos. En el siglo XVI, su aparición se relacionaba con la superposición de capas, mientras que en el siglo XIX se utilizaban generosamente en las faldas. En los años 20, se volvieron clave para romper con las líneas rectas, generando fluidez y volumen en los diseños.

Hoy, la falda midi se renueva con volados pequeños que, combinados con los accesorios adecuados, funcionan tanto para el día como para la noche. El director creativo de Carolina Herrera, Wes Gordon, los ha utilizado ampliamente en sus propuestas, desde vestidos de día hasta piezas de noche. Algunas versiones abrazan el brazo en forma de flor, otras rompen la estructura clásica a la altura de la cadera o enmarcan una silueta femenina desde la cintura.

Los volados ganaron espacio en las pasarelas. Foto: Instagram @jlo

Por su parte, los diseñadores españoles Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, creadores de The 2nd Skin Co., han reinterpretado los volados en clave sofisticada para figuras como Jennifer López, Zendaya o la reina Letizia. En sus diseños, el volumen se trabaja con telas como muselina, satén o tafetán, generando formas livianas y refinadas sin caer en la exageración. “Siempre queremos actualizarlos, sin disfrazar a nadie”, explican.

Pampita luciendo un top con volados bordo y botas de caña alta del mismo color. Foto Instagram @pampitaoficial

En Argentina, las famosas ya marcaron tendencia. Pampita lució un top strapless con volados, al igual que Antonela Roccuzzo, y Sofi Jujuy Jiménez lo incorporó en su bikini. Todo indica que los volados serán un básico del verano 2026: elegantes, versátiles y con espíritu libre.