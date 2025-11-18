Navidad 2025 llega con nuevas tendencias: 5 propuestas para reemplazar el arbolito

El minimalismo se impone ante el tradicionalismo en estas fiestas. El clásico árbol navideño verde lleno de decoraciones imponentes pasó de moda. Cuáles son las alternativas.

Cuándo y cómo desarmar el arbolito de Navidad. Foto: X/Grok.

El calendario marca que faltan pocas semanas para la Navidad y el Año Nuevo. En este contexto, se buscan ideas y se analizan propuestas para decorar el hogar, con el objetivo de estar al día con las tendencias, con una posible salida del clásico árbol.

La Navidad no siempre tiene que venir acompañada de exceso de luces, adornos o colores estridentes. La tendencia minimalista que prioriza la calma visual, la funcionalidad y los elementos con significado también puede crear atmósferas cálidas y festivas. La clave está en adaptar la decoración al carácter de cada espacio sin renunciar a la esencia navideña: unión, luz y sencillez.

Las 5 alternativas minimalistas al árbol navideño

Ramas decoradas en forma de árbol

Una rama seca en forma de árbol o colocada en un jarrón puede convertirse en el centro visual de la Navidad. Bastan unas pocas luces LED, adornos de papel o cintas neutras para darle vida. Su sencillez aporta un aire escandinavo y orgánico, ideal para espacios pequeños o amantes del diseño natural.

Escandinavo y orgánico Foto: -

Árbol de pared con maderas o cartones: simple, canchero y no ocupa lugar

El árbol de pared es la opción ideal para quienes quieren mantener el espíritu navideño sin llenar de cosas el living. Se arma directamente sobre la pared con ramitas, sogas o maderas, y se adapta fácil a cualquier espacio. Es perfecto para departamentos chicos o rincones donde un árbol tradicional no entra.

Árbol navideño de pared hecho de cartulinas o cartones con pocos detalles, Foto: -

Mantiene un aspecto moderno y minimalista porque suelen utilizarse tonos fríos. Además, no ocupa lugar, se desmonta en minutos y tiene ese aire artesanal que combina con todo.

Árbol de luces: la silueta luminosa sobre la pared

Si buscás algo súper simple, pero con onda, el árbol de luces es la opción. Basta con colgar una guirnalda LED formando la silueta de un árbol en la pared o la ventana. El efecto es cálido, luminoso y da toda la sensación navideña sin llenar el espacio de adornos.

Basta con colgar una guirnalda LED formando la silueta de un árbol en la pared o la ventana. Foto: -

Podés combinarlo con unas pocas esferas o estrellas colgadas, o dejarlo solo para un estilo todavía más minimalista. Es re fácil de armar, se guarda en un par de minutos y aporta un toque moderno y relajado que funciona en cualquier ambiente.

Árbol de libros: personal y creativo

En particular para los amantes de la lectura es ideal el árbol de libros. Los mismos se apilan en forma de pirámide y pueden agregarse algunas luces led, una estrella en la cima o algún adorno chiquito.

Árbol de libros Foto: -

Es económico, ocupa poco espacio y suma un toque cálido y cultural al hogar. Además, permite jugar con colores y tamaños, combinando estética y funcionalidad de manera simple y efectiva.

Árbol de vinilo: creatividad en su estado más puro

Una opción súper simple y moderna es pegar la silueta de un árbol directamente en la pared con vinilo. Puede ser un triángulo estilizado, líneas geométricas o incluso un diseño abstracto.

Árbol de vinilo de navidad Foto: Walmart

No ocupa espacio, se adapta a cualquier rincón y se puede personalizar con luces, pequeños adornos colgantes o mensajes navideños en el formato vinilo. Es ideal para quienes quieren un toque creativo y temporal, sin complicarse con estructuras ni ramas, no se arma. Se compra y se pega o se arma al antojo.