Decorar la casa en Navidad 2025: la versión económica de las guirnaldas ideales para hacer en familia

Una nueva decoración pisa fuerte este año, fomentando lo simple, lo artesanal y lo sustentable. Cómo adornar el hogar sin gastar demasiado dinero.

Decoración navideña Foto: Pinterest

La nueva tendencia de Navidad 2025 es dejar de lado la decoración clásica y llena de colores por una mucho más minimalista, apostando a lo simple y sustentable. Por eso, con algunos cartones, cintas y restos de telas, es posible crear guirnaldas para decorar la casa con una estética slow, con suma calidez y sin gastar.

Este año, la nueva moda es hacer decoraciones a mano, para cuidar el medioambiente y personalizar a gusto las fiestas de fin de año. Por eso, las guirnaldas clásicas (que son plásticas y brillosas) quedarán atrás, cediendo el espacio a una nueva generación de adornos navideños.

Decoración navideña. Foto: Unsplash

Para crear una decoración minimalista y artesanal, solo se necesitan materiales simples que probablemente ya tengas en casa. Varias creadoras de contenido mostraron cómo transformar cartón, cintas viejas, papel kraft, hilos de yute, restos de tela o recortes de papel de regalo en guirnaldas hermosas, perfectas para decorar una estantería, el marco de una puerta, una ventana o incluso el árbol de Navidad.

Navidad 2025: cómo hacer tu guirnalda navideña para decorar tu casa

Guirnalda de hilo

Decoración navideña Foto: Pinterest

Para esta versión, necesitarás hilo de yute, algodón o lana, una tijera, ramitas o cuentas de madera (opcional). Una vez que tengas los materiales, cortá un tramo largo de hilo que será la base. Hacé pequeñas borlas o pompones con restos de lana o hilo.

Atalos distribuyéndolos a lo largo de la cuerda base. Si querés darle un toque más rústico, agregá ramitas pequeñas o cuentas de madera entre cada pompón. El resultado, será una guirnalda suave, orgánica y perfecta para un living de estilo nordic o boho.

Guirnalda con cartón

Decoración navideña Foto: Pinterest

Para esta guirnalda, necesitarás una caja de cartón, regla, lápiz, tijera, pegamento y una cuerda. Una vez que tengas los materiales, dibujá figuras navideñas simples: estrellas, árboles, círculos, coronas. Recortalas y dejá el cartón al natural o pintalo en tonos neutros (blanco, beige, verde seco) y por último, hacé un pequeño orificio en la parte superior para pasar la cuerda.

Guirnalda con cintas

Decoración navideña Foto: Pinterest

Entre los materiales que necesitarás, se encuentran los retazos de cintas, telas o moños usados y algo de pegamento. Para lograr una guirnalda romántica y minimalista, cortá tiras cortas de cintas o tela y anudalas a lo largo de una cuerda o hilo grueso. Combiná texturas (encaje, arpillera, satén) en tonos beige, rojo apagado o verde musgo.