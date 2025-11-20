Veganos, frescos y en tendencia: los 3 productos capilares que ayudan a lucir un cabello largo y sin quiebre

En medio de la búsqueda por rutinas más sustentables, una nueva propuesta capilar de inspiración frutal gana terreno entre quienes quieren fortalecer el cabello, reducir el quiebre y acompañar el crecimiento natural sin recurrir a ingredientes pesados. Conocé de cuáles se trata y preparate para el verano.

El nuevo activo “tropical” que promete un cabello fuerte y sin quiebre este verano. Foto: Freepik.

Con la llegada de los días de calor, la exposición al sol, la pileta y el mar suelen dejar el cabello más débil, opaco y propenso al quiebre. En ese contexto, una tendencia beauty está ganando terreno: el uso de productos a base de frutas para reforzar la fibra capilar y favorecer el crecimiento saludable.

La fruta, conocida por sus beneficios nutricionales, se convirtió en uno de los activos naturales más recomendados por especialistas en cuidado capilar para quienes buscan lucir una melena más larga, resistente y con menos puntas abiertas.

El ananá en particular destaca por su contenido de vitaminas A, B y C, un combo que contribuye a fortalecer la raíz, mejorar la hidratación y regular el sebo del cuero cabelludo. La vitamina C colabora en la apariencia de un pelo más fuerte; la B ayuda a evitar la sensación de hebra fina y debilitada; y la vitamina A aporta brillo y suavidad, además de sumar antioxidantes que favorecen la producción de colágeno, clave para mantener la elasticidad capilar.

A tono con esta tendencia, comenzaron a llegar al mercado local rutinas completas basadas en este activo tropical. Una de las propuestas más comentadas es la nueva línea Hair Food Ananá de Garnier, que incorpora un shampoo transparente sin siliconas, un acondicionador nutritivo y una mascarilla 3 en 1 que puede usarse como tratamiento, crema de enjuague o crema para peinar.

Nueva línea Hair Food Ananá de Garnier. Foto: Garnier.

Su atractivo principal reside en la formulación ligera, con hasta un 97% de ingredientes de origen natural, y la promesa de reducir el quiebre y ayudar a minimizar las puntas abiertas, dos de los problemas más comunes en verano.

El aporte “hair beauty” que necesitás sumar para un pelo más brillante y saludable

El shampoo utiliza agentes limpiadores de origen vegetal y biodegradables, una característica cada vez más valorada por quienes buscan opciones más amigables con el cuero cabelludo y el ambiente.

Por otro lado, el acondicionador trabaja sobre la suavidad y el desenredado, un punto vital para evitar que la fricción diaria genere quiebres. Y la mascarilla, enriquecida con extracto de ananá, apunta a devolver la nutrición perdida por la exposición a factores externos.

Mascarilla Hair Food Ananá de Garnier. Foto: Garnier.

Además de los beneficios capilares, otro elemento que suma atractivo es el enfoque más sustentable: fórmulas veganas, ausencia de siliconas y colorantes, y certificaciones que aseguran prácticas libres de crueldad animal. En un mercado donde cada vez más consumidores buscan productos responsables, este tipo de rutinas naturales encuentra una demanda en crecimiento.

Aunque no existen soluciones milagrosas, los expertos coinciden en que un pelo fuerte tiende a crecer con mayor facilidad, y que la clave está en hábitos constantes y productos que acompañen las necesidades de la fibra. En ese camino, las fórmulas con ananá se posicionan como una alternativa fresca, veraniega y alineada con las nuevas tendencias del cuidado capilar.