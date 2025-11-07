La solución para el pelo seco: el sérum viral que lo repara mientras dormís y deja un efecto de peluquería

Este tratamiento capilar se volvió uno de los productos más buscados por su fórmula nutritiva y resultados visibles desde la primera aplicación. Cuánto cuesta, dónde se consigue y otros consejos para cuidar el cabello durante los días de calor.

El sérum nocturno que es furor por dejarlo suave y brillante mientras dormís. Foto: Freepik.

El verano suele ser una de las estaciones más desafiantes para el cuidado del cabello. La exposición al sol, el viento, el agua de mar y el cloro de las piletas suelen dejarlo más seco, quebradizo y sin brillo. En ese contexto, cada vez más personas buscan tratamientos que ofrezcan resultados reales sin necesidad de dedicar largas horas frente al espejo.

Entre ellos, uno se destaca por su eficacia y comodidad: el 8H Magic Night Serum de Kérastase, un sérum nocturno que promete nutrir y reparar el cabello mientras dormís. ¿Lo bueno? Está al 20% OFF por el Cyber Monday.

Este tratamiento pertenece a la línea Nutritive de Kérastase, desarrollada especialmente para cabellos secos. Su fórmula combina niacinamida (vitamina B3), proteínas vegetales de trigo, maíz y soja, además de un activo hidratante que ayuda a restaurar la suavidad y elasticidad del pelo.

La textura del producto es liviana, no grasa y de rápida absorción, lo que permite aplicarlo antes de dormir sin ensuciar la almohada ni dejar residuos. Basta con colocar unas gotas en los largos y puntas del cabello húmedo y dejar que actúe durante la noche. Al despertar, el resultado es un pelo más sedoso, manejable y con menos frizz, sin necesidad de enjuague.

El furor que nació en redes

El 8H Magic Night Serum se volvió tendencia en redes sociales gracias a los videos de usuarias que mostraban su cambio capilar tras pocas aplicaciones. “Es como una mascarilla mágica”, aseguran varios de los comentarios que se repiten en TikTok e Instagram.

El sérum nocturno que es furor por dejarlo suave y brillante mientras dormís. Video: TikTok / constanzaniada.

Según Kérastase, el sérum logra más fuerza, menos frizz y un notable aumento en la suavidad y el brillo con su uso continuo. Estas características, sumadas a los resultados visibles, lo posicionaron como uno de los productos más comentados y, sobre todo, más solicitados durante los descuentos del Cyber Monday 2025.

Además, el envase del sérum está fabricado con 20% de vidrio reciclado, lo que acompaña una tendencia de consumo más consciente y sostenible dentro de la cosmética de lujo.

Cuánto sale el sérum viral y dónde conseguirlo

En Mercado Libre, la principal plataforma de e-commerce en Argentina, el 8H Magic Night Serum tiene un precio de $78.802, con un descuento aplicado del 20%.

Kérastase 8h Magic Night Serum. Foto: Mercado Libre.

Si bien pertenece al segmento premium, muchos usuarios lo consideran una inversión duradera, ya que su presentación rinde varios meses de uso.

Consejos para cuidar el cabello durante el verano

Además del uso de tratamientos reparadores, los especialistas en cuidado capilar recomiendan adoptar algunas rutinas simples para proteger el cabello en los meses de calor: