Antes de salir al sol: 5 pasos infalibles de skincare facial para proteger, hidratar y cuidar tu rostro

Con la llegada de los días calurosos, el rostro enfrenta desafíos extra que pueden dañar la piel y acelerar su envejecimiento. Descubrí cuáles son los cinco pasos esenciales que no podés saltarte para lucir un rostro impecable durante toda la temporada.

Cuidado de la piel, belleza, skincare. Foto: Freepik.

La proximidad del verano no solo trae consigo días más largos y momentos de disfrute al aire libre: también implica un cambio en la forma en que cuidamos nuestra piel. Las altas temperaturas, la radiación solar, el cloro, la arena y la transpiración son factores que pueden alterar su equilibrio natural.

Por eso, mantener una rutina de cuidado específica durante los meses de calor es fundamental para conservar la salud y la belleza del cutis.

Rutina de skincare. Foto: Freepik.

No salgas de casa sin hacerte el skincare: los pasos a seguir para lograr una piel radiante

Una piel cuidada no solo luce más bonita: también refleja bienestar y protección frente a los factores externos. Estos cinco pasos “infalibles” te ayudarán a mantenerla en perfectas condiciones.

1. Limpieza y exfoliación: la base de todo cuidado

Antes de aplicar cualquier producto, la limpieza profunda es imprescindible. En verano, el sudor, el polvo y los agentes contaminantes se acumulan con mayor facilidad, generando obstrucción en los poros.

Por eso, lavar el rostro al menos dos veces al día, por la mañana y por la noche, con un producto adecuado para tu tipo de piel resulta esencial.

Rutina de skincare. Foto: Freepik.

Complementar esta rutina con una exfoliación suave una o dos veces por semana ayudará a eliminar las células muertas y a permitir que la piel respire mejor, potenciando la efectividad de los tratamientos posteriores.

2. Hidratación, un paso que no admite excusas

Tras la limpieza, llega el momento de hidratar. La crema hidratante ayuda a retener la humedad y evita la sequedad provocada por el sol o el aire acondicionado.

Se recomienda usar un producto adaptado a la edad y tipo de piel, aplicándolo dos veces al día: una fórmula ligera para el día y una más nutritiva por la noche.

El secreto está en la constancia. Saltarse este paso es uno de los errores más comunes del verano y puede derivar en una piel opaca, áspera o con signos de deshidratación.

Cuidado de la piel, belleza, skincare. Foto: Pexels.

3. Protección solar: el escudo indispensable

Según la Sociedad Argentina de Dermatología, “el uso diario de protector solar es fundamental durante todo el año, incluso en días nublados”. A su vez, resulta indispensable para prevenir manchas, arrugas prematuras y otros daños irreversibles.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 80% del envejecimiento prematuro de la piel se debe a la exposición solar sin protección. Por eso, el protector debe aplicarse después de la crema hidratante, esperar a que se absorba bien y reaplicarlo cada dos o tres horas, sobre todo si hay contacto con el agua o exposición prolongada.

L’Oréal París, la marca Nº1 de belleza a nivel mundial, ofrece el protector solar UV Defender Aquafusion con textura Aqua Gel, de rápida absorción y acabado anti brillo por 12 horas. Con protección UVA/UVB y resistente al agua, es ideal para todo tipo de piel, incluso las masculinas.

Protector solar UV Defender Aquafusion de L'Oréal Paris. Foto: Mercado Libre.

4. Alimentación equilibrada: cuidarse desde adentro

Desde la Mayo Clinic, los especialistas recomiendan “consumir alimentos ricos en vitamina C y E, así como betacarotenos, que contribuyen a la reparación del tejido cutáneo y ofrecen protección frente al daño solar”.

Incluir cítricos, zanahorias, tomates y vegetales de hoja verde en la dieta es una excelente manera de cuidar la piel desde adentro.

Dieta inteligente Foto: Unsplash

5. Hidratación interna: el agua como mejor aliada

No hay crema que reemplace el poder del agua. Mantener una correcta hidratación interna es tan importante como aplicar productos externos. En los meses de calor, el cuerpo pierde líquidos con facilidad, por lo que se recomienda beber al menos dos litros de agua al día.

Una piel deshidratada pierde elasticidad, se ve más apagada y envejece con mayor rapidez. Beber suficiente agua y mantener hábitos saludables es, sin dudas, el paso más simple y efectivo para lograr una piel radiante.

Tomar agua, un hábito recomendable Foto: Unsplash

El verano puede ser sinónimo de bienestar, energía y vitalidad, siempre que aprendamos a cuidar nuestra piel con responsabilidad. Con disciplina, los productos adecuados y la implementación de hábitos saludables, el calor dejará de ser un enemigo para convertirse en un aliado de la belleza natural.