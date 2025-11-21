Rejuvenece el rostro en solo 5 minutos y realza las expresiones: el corte de pelo en tendencia para cerrar el 2025

Con capas invisibles que aportan volumen y un acabado liviano y luminoso, este corte moderno se adapta a todo tipo de cabello y destaca por su versatilidad y bajo mantenimiento.

Corte de pelo airy bob. Foto Pinterest

El corte de pelo puede modificar rostros por completo: ya sea para bien o para mal. Dentro de las tendencias del 2025, una elección cada vez más pedidas en la peluquería es el del airy bob, una alternativa moderna al clásico bob, que tiene la particularidad de rejuvenecer la cara rápidamente.

Su estructura es dinámica, con el punto fuerte en el movimiento natural del cabello, lo que suma un aire fresco y juvenil al look. Sus capas estratégicas suman volumen desde la raíz, sin necesidad de un recorte drástico sobre la longitud del pelo. Por esto mismo, se lo considera un cambio elegante y sofisticado a nuestra apariencia.

Según el sitio oficial de L’Oréal París, este corte es especialmente favorecedor para el cabello fino, ya que logra cuerpo sin perder ligereza. Aun así, su versatilidad lo convierte en una opción adaptable a diversas texturas, incluidos los rizos.

Corte de pelo airy bob. Foto Pinterest

Por su parte, la revista Glamour destaca que su nombre no es casual: el airy bob transmite exactamente lo que propone, un estilo liviano, vital y lleno de movimiento. Gracias al juego de capas que enmarcan el rostro, logra un efecto flotante que rejuvenece y moderniza al instante.

Corte airy bob, la tendencia que revoluciona las peluquerías

Este corte aireado se adapta con facilidad a distintos tipos de cabello, ya que su estructura versátil permite personalizarlo según las características de cada melena. La clave está en cómo se trabaja el volumen y el movimiento.

Corte de pelo airy bob. Foto Pinterest

La estilista londinense Hollie Rose Clarke señala que, en cabellos finos, el secreto está en el styling: productos adecuados y un cepillo redondo ayudan a lograr una media melena liviana pero con cuerpo. Así, se consigue un sutil efecto de movimiento que enmarca y favorece el rostro.

En cambio, si el cabello es más grueso, Clarke recomienda reducir peso para facilitar el peinado. “Si tenés cabello grueso, necesitás eliminar volumen para lograr el estilo deseado. Si es delgado, es mejor mantener un corte parejo y apoyarte en sprays que aporten volumen o fijación”, explica en diálogo con Glamour.

Corte de pelo; cabello; peluquería. Foto: Freepik.

Por su parte, Nicholas Hardwick, estilista principal de Josh Wood Color en Londres, destaca el papel de las capas invisibles en este estilo. “Son fundamentales para aportar vida y movimiento al cabello”, afirma. Según Hardwick, el efecto que se consigue es similar a una ráfaga de aire fresco: revitaliza el look, aporta ligereza y volumen desde la raíz.

La técnica para estilizar el corte airy bob

Para sacar el máximo provecho del airy bob y lograr ese volumen liviano tan característico, el secreto está en el secado. Según L’Oréal París, el truco consiste en usar un cepillo redondo mientras se seca el cabello, dirigiendo el aire en sentido contrario al crecimiento natural. Esta técnica ayuda a levantar la raíz y aporta cuerpo sin perder movimiento.

Corte de pelo airy bob. Foto Pinterest

Para realzar aún más el corte, es clave sumar tratamientos hidratantes que fortalezcan y den brillo a la melena. No solo aportan suavidad, sino que también mantienen la estructura del corte, ayudando a que se vea más saludable y con vida.

Una vez seco y con volumen, el toque final es fundamental: aplicar unas gotas de aceite en las puntas realza el brillo natural y deja un acabado luminoso. Así, el airy bob no solo conserva su forma y textura, sino que luce impecable en cualquier tipo de cabello.