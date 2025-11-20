Disimula la papada y ayuda a disimular arrugas: el corte de pelo con efecto “lifting” ideal para las mujeres de más de 30

Se trata de un estilo que volvió con todo ya que suaviza las expresiones de la cara y es el favorito de las influencers.

Peluquería, cabello. Foto: Pexels.

En un mundo donde las tendencias cambian constantemente, el verano llega con un aire completamente renovado y atrayendo nuevas modas en materia de cortes de cabello.

Hay un estilo en particular que ha regresado con fuerza para conquistar no solo por su estética moderna, sino por sus beneficios visuales en el rostro: se trata del “midi flick”, un corte de media melena que ya se ha ganado el título de corte antiedad favorito del momento.

Corte de pelo; cabello; peluquería. Foto: Freepik.

El midi flick es una evolución elegante del clásico corte bob, pero con un largo medio que suele caer justo por encima o al nivel de los hombros. La característica principal de este estilo es su sutil forma en “abanico” o flick: las puntas se peinan hacia afuera, lo que genera un efecto visual de ligereza, dinamismo y volumen.

Este diseño utilizado por celebridades como Selena Gómez, Sabrina Carpenter y Flor Jazmín Peña es moderno y favorecedor, ya que ayuda a suavizar los rasgos del rostro, aportando frescura y un aire muy juvenil.

Sabrina Carpenter en los Premios Grammy. Foto: REUTERS/Mike Blake

Corte midi flick

La magia del midi flick está en su capacidad para desviar la atención de zonas como la papada o el cuello y, al mismo tiempo, suavizar líneas de expresión en la zona del rostro. Esto se debe a varios factores:

Marco favorecedor para el rostro: las capas sutiles y el movimiento hacia afuera estilizan el contorno facial.

las capas sutiles y el movimiento hacia afuera estilizan el contorno facial. Volumen estratégico : agrega cuerpo a la parte inferior del cabello, equilibrando proporciones y evitando el efecto “pegado” al rostro.

: agrega cuerpo a la parte inferior del cabello, equilibrando proporciones y evitando el efecto “pegado” al rostro. Movimiento natural: al no ser un corte completamente recto ni rígido, da una sensación de frescura y juventud.

al no ser un corte completamente recto ni rígido, da una sensación de frescura y juventud. Lifting visual: las capas elevan la zona de los pómulos y quijada, generando un efecto similar al de un ligero “lifting” sin intervención estética.

Corte de pelo bob en capas. Foto PINTEREST

Lo bueno de este corte, es que puede adaptarse a todo tipo de cabello, ya que el midi flick puede combinarse con flequillos largos, pelo liso, ondulado o con textura y con un plus excepcional: tiene bajo mantenimiento, ya que con un cepillado y un secador pueden hacerse milagros.

El midi flick no es solo una tendencia, es una solución estética inteligente. Aporta volumen, rejuvenece, estiliza y se adapta a cada personalidad.