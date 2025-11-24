El chocolate Dubai no es el rey: cuál fue el gusto de helado más favorito de los argentinos en 2025

Una encuesta de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, realizada a más de 50 heladeros de todo el país, reveló los diez gustos más elegidos del año. Conocé el ‘Top 10′ y las ventajas de consumir este alimento.

Gustos de helado. Foto: Unsplash.

El chocolate Dubai se convirtió en una auténtica tendencia durante 2025. A pesar de su popularidad, esta exquisitez no logró ingresar dentro del ranking de los 10 gustos de helados más elegidos de los argentinos en este año.

El gran protagonista del ranking es, sin dudas, el dulce de leche, ya que tres variantes suyas se encuentran dentro del ‘Top 10′ de los favoritos argentinos: dulce de leche granizado; dulce de leche; y súper dulce de leche.

Helado de dulce de leche, el favorito de los argentinos. Foto: Freepik.

Según datos de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), obtenidos a partir de una encuesta realizada entre más de 50 heladeros de todo el país, estos son los 10 gustos más elegidos del país:

Dulce de leche granizado Chocolate con almendras Frutilla a la crema Pistacho Sambayón Banana split Dulce de leche Súper dulce de leche Limón Americana

No obstante, comparado con ediciones anteriores del estudio, el pistacho, que ocupaba puestos bajos, subió al cuarto lugar y superó a gustos clásicos y familiarizados, como por ejemplo, el sambayón o la banana split.

El helado de pistacho se ubicó cuarto en el ranking argentino de gustos. Foto: Unsplash.

El helado, un alimento nutritivo

Un estudio del Departamento de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona reveló que la inclusión del helado artesanal en la dieta diaria supone un importante aporte de calcio y proteínas.

Según informes, el helado artesanal aporta calcio y proteínas: una alternativa nutritiva para incorporar incluso por fuera de la temporada de altas temperaturas.

El helado artesanal aporta calcio y proteínas. Foto: Freepik.

La investigación, dirigida por Abel Mariné y solicitada por la Asociación Española de Fabricantes de Helados (AEFH), institución par de AFADHYA, es categórica: el helado “es un buen alimento”.

Conforme replicó la AFADHYA, el estudio indicó que se trata de un producto que cumples las siguientes condiciones: