Hay un hotel de los años 50 escondido en Palermo y su secreto es el helado más viral del momento Foto: Instagram @baires.secreta

Buenos Aires lo hizo de nuevo: una propuesta gastronómica que combina estética, lujo y helado artesanal está causando furor en redes. Se trata de Lucciano’s Grand Hotel, el primer “hotel‑heladería” de Argentina, un espacio que lleva el concepto de disfrutar un helado a una experiencia totalmente distinta. Ubicado en el corazón de Belgrano, este nuevo spot ya se transformó en uno de los lugares más fotografiados de la ciudad.

¿Dónde queda exactamente?

El local está ubicado en Gorostiaga 1614, una zona estratégica y residencial del barrio de Belgrano, con fácil acceso para quienes circulan por una de las áreas más elegantes de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ubicación privilegiada también contribuyó a que rápidamente se convierta en un punto atractivo para el turismo interno y para quienes buscan nuevas experiencias urbanas.

Una heladería con espíritu de hotel clásico europeo

El concepto de este espacio es, simplemente, único en Argentina. Lucciano’s decidió transformar un local en un entorno que recrea la atmósfera de un hotel cinco estrellas, con una ambientación inspirada en la hotelería clásica. El salón principal sorprende desde el primer segundo: revestimientos de lujo, iluminación cálida y un detalle que se roba todas las miradas: un piano de cola ubicado en el centro del ambiente. Este elemento no solo aporta distinción, sino que funciona como un atractivo visual que se multiplica en redes sociales.

La estética fue planificada para que cada rincón sea “fotografiable”, y por eso la propuesta está siendo tan viral entre usuarios de TikTok e Instagram, que destacan la sensación de “hacer check‑in” en un hotel sin necesidad de alojarse.

Está ubicado en Gorostiaga 1614⁠ Foto: Instagram @baires.secreta

¿Qué se puede pedir?

No se trata simplemente de visitar una heladería. El hotel‑heladería cuenta con:

Cafetería integrada , ideal para quienes buscan una merienda completa.

Pastelería propia , con propuestas pensadas para complementar la experiencia.

Todos los clásicos de Lucciano’s: helados, ice pops y productos de la marca disponibles para llevar.

La combinación de heladería + cafetería + ambientación temática lo posiciona como un espacio premium que atrae tanto a amantes del helado como a quienes buscan un plan distinto.

¿Cuánto cuesta la experiencia?

Los precios reflejan el perfil sofisticado de la marca:

1/4 kg de helado: $9.500

1 kg: $25.900

Vaso térmico con extras: $49.000

Estos valores posicionan al local dentro del segmento gourmet, apuntando a consumidores que privilegian la estética, el confort y el valor diferencial del espacio.

Primer hotel-heladería de CABA Foto: Instagram @baires.secreta

¿Por qué todos hablan del primer hotel‑heladería?

La Ciudad de Buenos Aires es conocida por su fuerte tradición heladera, pero esta propuesta elevó la vara de forma inesperada. Según medios especializados, el diseño fue pensado para ofrecer una experiencia que vaya más allá del simple despacho de helados: la intención es que el visitante sienta que está entrando en una versión moderna de un hotel europeo, con detalles cuidados que transforman una merienda en algo mucho más memorable.

Además, la idea conecta con una tendencia global: espacios gastronómicos temáticos que priorizan la estética, la atmósfera y la experiencia completa. Y en Buenos Aires, donde la cultura heladera es casi un patrimonio, la innovación tuvo un impacto inmediato.

¿Vale la pena ir?

Sí, especialmente si buscás:

Un lugar distinto para merendar.

Un espacio elegante para fotos o planes con amigos.

Una experiencia premium sin necesidad de gastar en un hotel real.

El primer “hotel‑heladería” del país ya es una parada obligada para quienes quieren descubrir lo nuevo, lo sofisticado y lo visualmente irresistible de la ciudad.