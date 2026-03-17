Gelato Festival World Masters. Foto: Departamento de Comunicación Carpigiani

Los 34 mejores heladeros del mundo competirán en la Final Mundial del Gelato Festival World Masters, la competencia internacional más importante para heladeros artesanos individuales

El evento tendrá lugar en Las Vegas y la organización y cuenta como socios estratégicos con Carpigiani y SIGEP WORLD–Italian Exhibition Group.

Emanuel Ratari representará a la Argentina en el Gelato Festival World Masters. Foto: Departamento de Comunicación Carpigiani

La final, organizada en colaboración con ICE–Italian Trade Agency, se llevará a cabo del 24 al 26 de marzo en la International Pizza Expo & Conference de Las Vegas, un evento de referencia internacional para la innovación y el networking en el mundo de la pizza.

La competencia representa la culminación de un recorrido iniciado en 2022 que involucró a más de 3.500 heladeros en cientos de eventos de selección en cuatro continentes.

Argentina contará con un único representante, el maestro heladero Emanuel Ratari de la Heladería Lilo’s en Pergamino, considerado uno de los mejores del país, quien se presentará con el sabor Café Blanco con Mandarinas.

Gelato Festival World Masters. Foto: Departamento de Comunicación Carpigiani

Qué es la Gelato Festival World Masters

La Final Mundial de Gelato Festival World Masters está organizada por Gelato Festival en colaboración con ICE–Italian Trade Agency, con socios estratégicos Carpigiani, SIGEP WORLD–Italian Exhibition Group y Gelato World Tour.

Con la edición 2022-26, Gelato Festival World Masters alcanza su decimoséptimo año de actividad. El evento debutó en Florencia en 2010, inspirado en la creación de la primera receta de gelato ideada por el arquitecto Bernardo Buontalenti en 1559.

Gelato Festival World Masters. Foto: Departamento de Comunicación Carpigiani

Desde entonces, la iniciativa se expandió primero en Italia, luego en Europa y, desde 2017, también en Estados Unidos, hasta convertirse en un campeonato mundial que, en la edición 2017-2021, involucró a más de 3.500 heladeros.

El anfitrión oficial de la final es International Pizza Expo & Conference. ISA es brand sponsor del evento, mientras que Chefs’ Warehouse y Rosito Bisani participan como sponsors técnicos. Bristot es sponsor del evento.