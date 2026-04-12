Heladería Cadore Foto: Reddit

Cada 12 de abril se celebra el Día Mundial del Helado, una fecha que homenajea a uno de los postres más elegidos del planeta y que en Buenos Aires se vive con devoción. En ese contexto, hay un nombre que se impone sin discusión: Cadore, la heladería porteña que trascendió fronteras y volvió a ser noticia por su reconocimiento internacional. Pero en plena celebración, surge la pregunta que muchos se hacen: ¿cuánto cuesta hoy darse el gusto de comer un helado en Cadore?

Un clásico porteño que brilla en el Día Mundial del Helado

Hablar de Cadore es hablar de historia, tradición y excelencia artesanal. Ubicada en Avenida Corrientes 1695, a metros de teatros y librerías, la heladería es parte del ritual urbano desde hace décadas. Y no es casual que justamente en el Día Mundial del Helado se convierta en uno de los puntos más concurridos del centro porteño: filas largas, turistas curiosos y habitués que repiten el mismo sabor desde hace años.

En una ciudad donde el helado se consume todo el año, Cadore representa ese espíritu heladero que combina recetas italianas con identidad argentina.

Cadore, entre las mejores heladerías del mundo. Foto: Instagram @heladeriacadore

Cuánto cuesta el helado en Cadore este 12 de abril

Para quienes aprovechan el Día Mundial del Helado como excusa perfecta, estos son los precios de referencia actuales para consumir helado en Cadore:

1 kilo: alrededor de $28.000

3/4 kilo: cerca de $25.000

Medio kilo: aproximadamente $18.000

Cuarto kilo: desde $9.500

Los precios pueden variar según la plataforma o combinación de sabores, especialmente en gustos premium como pistacho o avellana del Piamonte, pero reflejan el valor de una propuesta artesanal reconocida a nivel mundial.

De Italia a Corrientes: la historia que explica el prestigio

Cadore fue fundada en 1957 por Silvestre Olivotti, inmigrante italiano cuya familia elaboraba helado artesanal en el norte de Italia desde 1881. La receta cruzó el océano y encontró en Buenos Aires un escenario ideal para crecer sin perder su esencia.

Una de las claves de Cadore es su modelo inalterable: no franquicia, no produce en serie y elabora el helado en el mismo local donde se vende. Esa decisión explica la consistencia del sabor y el prestigio sostenido durante más de seis décadas.

Sabores que hicieron historia

En el Día Mundial del Helado, el gran protagonista vuelve a ser el mismo de siempre: el dulce de leche de Cadore, cocido lentamente durante horas para lograr una textura cremosa y un sabor profundo que fue destacado por críticos y rankings internacionales.

A ese emblema se suman otros clásicos muy elegidos:

Chocolate amargo italiano

Avellana del Piamonte

Marrón glacé

Tramontana

Crema chai y strudel

En total, la heladería ofrece más de 40 sabores, combinando tradición con innovación.

Cadore, entre las mejores heladerías del mundo. Foto: Instagram @heladeriacadore

Premios que colocan a Cadore entre las mejores del mundo

El prestigio que rodea a Cadore no es solo local. En 2025, fue elegida por Taste Atlas como la cuarta mejor heladería del mundo, siendo la mejor posicionada de la Argentina. Además, recibió el Traveller’s Choice Award de Tripadvisor, fue distinguida entre los mejores postres de Buenos Aires y había sido reconocida años antes por National Geographic como una de las 10 mejores heladerías del planeta.

Una fecha ideal para volver al ritual porteño

En el Día Mundial del Helado, Cadore no es solo una heladería: es una experiencia cultural. Comer un helado ahí es formar parte de una tradición que une generaciones, barrios y turistas en una misma fila sobre la avenida Corrientes.

Porque si hay un día para darse el gusto sin culpa, en Buenos Aires, es hoy.