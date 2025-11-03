Los 10 gustos de helados más elegidos por los argentinos en 2025: cuál está primero en el ranking y qué lugar ocupa el pistacho

La encuesta realizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines demostró que los consumidores buscan sabores más sofisticados y están abiertos a probar nuevas opciones. Conocé el ‘Top 10′.

El helado se convirtió en una gran tradición gastronómica. Foto: Unsplash.

En Argentina, el helado se convirtió en una gran tradición gastronómica. Justamente, del 10 al 16 de noviembre, se celebrará la 41° edición de la Semana del Helado Artesanal, mientras que el jueves 13 comienza la Noche de las Heladerías.

Teniendo en cuenta este “dulce contexto”, muchos fanáticos se preguntan “cuáles fueron los 10 gustos de helados más elegidos” por los argentinos durante este 2025. Como spoiler, el pistacho sorprendió por su increíble escalada.

Según una encuesta de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), el gusto de origen italiano que fue tendencia este año escaló al cuarto lugar del ranking, superando a clásicos como sambayón o banana split.

El pistacho escaló al cuarto lugar del ranking de los "10 gustos más elegidos" por los argentinos. Foto: Unsplash.

No obstante, se demostró que los consumidores buscan sabores más sofisticados y están abiertos a probar nuevas opciones. De hecho, el 40% de los argentinos está dispuesto a explorar combinaciones diferentes, según la AFADHYA.

Para llevar a cabo la confección de su ‘Top 10′, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines consultó a más más de 50 maestros heladeros de todo el país y elaboró la lista. A continuación, los 10 gustos más elegidos de 2025:

Dulce de leche granizado Chocolate con almendras Frutilla a la crema Pistacho Sambayón Banana split Dulce de leche Súper dulce de leche Limón Americana

El pistacho se consolida como una opción gourmet que gana terreno entre los consumidores. Foto: Unsplash.

El pistacho, que antes no se encontraba dentro del ‘Top 10′, ahora se consolida como una opción gourmet que gana terreno entre los consumidores. Su cremosa textura e intenso sabor lo convirtieron en una frecuente elección de los argentinos.

¿Cuándo es la Semana del Helado Artesanal y la Noche de las Heladerías?

La 41° edición de la Semana del Helado Artesanal, que tiene el lema “El futuro es artesanal”, se celebrará del lunes 10 al domingo 16 de noviembre. El evento gastronómico brindará actividades, degustaciones y promociones en todo el país.

Por otro lado, el jueves 13 de noviembre se realizará la Noche de las Heladerías, con más de 500 locales que ofrecerán la clásica promoción 2x1 en cuarto kilo. También, habrá propuestas culturas y shows musicales para disfrutar en familia.