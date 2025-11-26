El fin de la soltería: el ritual definitivo para atraer al amor en Año Nuevo

En pleno brindis, es posible atraer el amor con solamente un gesto y un deseo. Cómo funciona este ritual que puede hacerse únicamente en los primeros segundos del año.

Cuál es el signo más festivo. Fuente: Archivo.

Con la llegada de Año Nuevo, millones de personas en todo el mundo se preparan para recibir el cambio de año con tradiciones que están cargadas de intenciones. En esta época, los rituales y supersticiones juegan un papel importante en los deseos de quienes anhelan prosperidad, éxito o, especialmente, el amor.

Entre las prácticas más curiosas que ganaron popularidad en los últimos años destaca el ritual de colocarse debajo de la mesa durante el brindis de medianoche.

Brindar abajo de la mesa para atraer el amor Foto: Gemini IA

Según esta tradición, quienes buscan encontrar pareja o fortalecer sus vínculos románticos deben ubicarse bajo la mesa justo cuando el reloj marque el inicio del nuevo año y permanecer allí hasta que termine el momento del brindis, es decir, el primer minuto del nuevo año.

Aunque el origen de esta práctica es incierto, se relaciona con la idea de atraer nuevas oportunidades en el ámbito amoroso. Sin embargo, más allá de su efectividad, muchos lo adoptan como un gesto simbólico cargado de ilusión y esperanza.

La realización del ritual no exige una postura específica, pero se aconseja llevarlo a cabo con cuidado para evitar accidentes. Después de todo, un golpe en la cabeza no es el mejor augurio para iniciar el año.

El ritual debe realizarse al momento del brindis. Foto: Unsplash.

Más allá del amor: otras tradiciones populares para recibir el Año Nuevo

El ritual bajo la mesa es solo una de las muchas supersticiones de Año Nuevo. Entre las más conocidas se encuentran:

Las 12 uvas: un clásico que consiste en ingerir una uva por cada deseo para el año nuevo. Esta práctica busca garantizar prosperidad en cada uno de los 12 meses del año.

un clásico que consiste en ingerir una uva por cada deseo para el año nuevo. Esta práctica busca garantizar prosperidad en cada uno de los 12 meses del año. Lentejas en los bolsillos: en países como Colombia, las lentejas simbolizan abundancia. Colocar una pequeña cantidad en los bolsillos durante la medianoche es una tradición que promete riqueza.

en países como Colombia, las lentejas simbolizan abundancia. Colocar una pequeña cantidad en los bolsillos durante la medianoche es una tradición que promete riqueza. Ropa interior de colores: el uso de prendas de colores específicos también es habitual. Rojo atrae el amor, amarillo la prosperidad y verde la abundancia.

Ritual de las 12 uvas para Año Nuevo. Foto: X / Grok IA.

Estas prácticas, aunque varían de cultura en cultura, comparten un elemento común: la búsqueda de un inicio de año cargado de buenos deseos y energía positiva. Más allá de las creencias, forman parte de los pequeños rituales que nos conectan con nuestras aspiraciones y nos invitan a recibir el año nuevo con esperanza y optimismo.