Un Año Nuevo con mucho calor: más de 17.000 familias siguen sin servicio tras un corte de luz masivo en el AMBA

EDESUR informó que un desperfecto en Bosques afectó a diferentes subestaciones de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Cortes de luz en el AMBA. Foto: NA.

Más de 8 mil usuarios de Edesur reportan cortes de luz en zonas de Capital Federal y el Conurbano Bonaerense en el primer día del año tras una “falla en la Subestación Bosques”, que afectó a casi un millón de personas.

Pese a que Edesur comunicó que sus equipos trabajan arduamente y que “el suministro será restablecido en etapas”, pasadas las 10 de la mañana de este jueves 1° de enero, se registraban 8769 usuarios sin suministro, en un contexto de alta demanda energética. A este número se suman 8671 usuarios reportados por Edenor.

El AMBA, sin luz. Foto: X @CabeMoron23

La combinación de temperaturas elevadas y el uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores llevó la demanda a niveles altos, un escenario que suele poner en tensión el sistema.

En pleno apagón, confirman aumento superior al 2% en Edenor y Edesur para enero

El Gobierno nacional confirmó los cuadros tarifarios de luz que empezarán a regir en enero, con un aumento del 2,31% para Edenor y 2,24% para Edesur, en pleno apagón del servicio en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El incremento en el Costo Propio de Distribución (CPD) que las empresas trasladarán a los usuarios en el primer mes del 2026 se formalizó mediante las Resoluciones 841 y 842/2025, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.

Gran apagón en el AMBA. Foto: X @JuaniAyoroaOK

En las normativas, se explicó que el ajuste surgió de la aplicación mensual de la fórmula de indexación prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE 304/2025, en base a la premisa de garantizar que la remuneración de la distribuidora conserve su valor real en cinco años.

Para calcular la actualización, se toman las variaciones del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que en noviembre fueron del 1,59% y 2,47%, respectivamente.

La fórmula de ajuste pondera en un 67% el IPIM y en un 33% el IPC, resultando así un aumento del 1,88% en el CPD de la distribuidora antes de la actualización completa. Al incorporar el costo total, en enero el CPD de Edenor sube 2,31% respecto a diciembre y el de Edesur trepa 2,24% en relación al valor del mes previo.