Qué hacer el fin de semana: 5 planes imperdibles para empezar bien arriba el 2026 en Buenos Aires

Saltos, nieve y realidad virtual. El primer fin de semana del año viene cargado de experiencias únicas para que los más chicos y los más grandes de la familia puedan disfrutar.

La Ciudad celebró frente al Obelisco la llegada de la Navidad. Foto: Gobierno.

El año nuevo puso primera y más de uno busca ideas para pasar el primer fin de semana de 2026. En este artículo, cinco experiencias únicas para disfrutar en familia, con amigos, e incluso con mascotas. Todas son en CABA y listas para recibir el año entrante de la mejor manera.

Super Jump

Super Jump Foto: GCBA

Se trata del parque inflable más grande de Argentina. Super Jump regresa a Buenos Aires con un recorrido lleno de circuitos de obstáculos, toboganes gigantes y desafíos interactivos. Además, cuenta con áreas de descanso, sector gastronómicos y es un espacio seguro para que los más chicos puedan divertirse.

Tendrá lugar desde el 2 de enero en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099, Palermo. Los turnos duran 50 minutos y está habilitado para niños desde los 3 años. Las entradas arrancan desde los 20 mil pesos, aunque hay descuentos por pagar en efectivo.

Ensamble Vocal Noel

Navidad en la Casa de la Cultura Foto: GCBA

Buenos Aires se llena de espíritu navideño de la mano del maestro Juan Stafforini en la Casa de la Cultura que se convierte en el escenario para que el Ensamble Vocal de Buenos Aires llene el aire de canciones y melodías navideñas.

Se trata de un plan ideal para compartir en familia o para los apasionados de la música. Será el viernes 2 y el sábado 3 de enero en el Patio Central de la Casa de la Cultura a las 18:00. Además, cada encuentro culminará con una caída de nieve que acompañará los últimos acordes y aportará un cierre mágico a la experiencia.

El horizonte de Keops

Horizonte Keops Foto: GCBA

Un viaje inmersivo al centro del antiguo Egipto. Consiste en una experiencia de realidad virtual que permite recorrer el centro de la Gran Pirámide de Guiza. El desarrollo tecnológico está basado en datos del Giza Project, elaborado por la universidad de Harvard y combina rigor histórico con tecnología de última generación.

El evento estará disponible hasta el 1 de febrero. Se ubica en el predio de La Rural, en Avenida Sarmiento 2704, Palermo. Es una salida especial para los amantes de la historia o para hacer con chicos que tengan curiosidad por el pasado.

Yoga para perros

Una actividad con el fin de promover el bienestar y la adopción. Palermo hospeda la primera iniciativa que combina relajación, estiramiento, prácticas saludables y adopción responsable. Consiste en una sesión de yoga rodeado de animales en adopción. Parte de lo recaudado por la entrada se destina a refugios.

Será el domingo 4 de enero y tiene 3 horarios distintos, a las 12, 14 y 16 horas. Las clases se dictarán en Avenida Dorrego 1789, Palermo. Las entradas pueden conseguirse online en la página Yoga With Them.

Mundo GEA

Mundo Gea Foto: GCBA

Una actividad ideal para cerrar el finde a pura tecnología. El Mundo Gea es el primer parque de entretenimiento tecnológico del país y cuenta con simuladores, realidad virtual y cine 4D.

Está ubicado en Av. Gral. Las Heras 4159, Palermo, y puede visitarse de martes a domingos de 11 a 18 horas. Incluye experiencias para sentir la brisa y la velocidad del vuelo en alturas, explorar el fondo del océano, descubrir paisajes increíbles del planeta tierra y también cuenta con un estacionamiento para dejar el auto.