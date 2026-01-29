Año Nuevo Chino 2026

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más importantes de Asia y, a diferencia del resto del mundo, no comienza el 1 de enero, sino que llega a la mitad de febrero, cambiando también de animal del zodíaco y el elemento que influye en todo el ciclo.

En 2026, este año, la festividad comienza el martes 17 de febrero y da inicio al Año del Caballo de Fuego, que se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. La fecha varía cada año porque se basa en el calendario lunar, distinto al calendario gregoriano occidental que usamos comúnmente.

La Plata celebra el Año Nuevo Chino. Foto: Prensa.

Lo cierto es que el Año Nuevo Chino se celebra desde hace miles de años y está directamente ligado al calendario lunar, que marca los ciclos de la luna en lugar de los del sol, como ocurre en el calendario occidental. Cada año dentro de este calendario se asocia con uno de los 12 animales del zodíaco chino, un ciclo que se repite cada 12 años y que determina las características y la personalidad de quienes nacen bajo ese signo.

Además, cada año también se combina con uno de los cinco elementos tradicionales de la filosofía china: madera, fuego, tierra, metal y agua. Esta combinación de animal y elemento influye en la energía del año y en las predicciones culturales y astrológicas, determinando aspectos como la fortuna, la salud y la prosperidad.

Año Nuevo Chino

Por qué 2026 es especial: el Año del Caballo de Fuego

Otra cosa importante a tener en cuenta, es que el Año Nuevo Chino tiene una fecha en particular, que se fija en función de la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, por lo que puede caer entre finales de enero y febrero en el calendario occidental.

El signo que rige 2026 es el Caballo, y su combinación con el elemento Fuego le da el nombre de Año del Caballo de Fuego. Esta combinación es poco común y ocurre aproximadamente cada 60 años dentro del ciclo del zodíaco chino.

Rituales de despedida de 2025 y comienzo de 2026 Foto: Imagen generada con IA

En el horóscopo chino, el Caballo representa la energía, la independencia, el dinamismo y la libertad. Está directamente relacionado a personas activas, emprendedoras y con iniciativa, pero también son impulsivas y un poco impacientes. El elemento fuego, por otro lado, aporta pasión, entusiasmo, creatividad y coraje, ayudando a potenciar la impulsividad y la necesidad de liderar proyectos.

En conjunto, el Caballo de Fuego simboliza un año o una persona llena de acción, cambios, motivación y oportunidades, pero también con cierta intensidad que exige cuidado para no actuar de manera precipitada.