De “me falta un pulmón” a “viajo con un bebé”: las excusas más insólitas en los controles de alcoholemia de Año Nuevo

En la última noche del 2025, se hicieron más de 5.000 testeos y solo se informaron 96 casos positivos. Miralo en la nota.

Controles de alcoholemia en Año Nuevo. Foto: Captura de video.

Un video de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires muestra las insólitas respuestas que dieron los conductores durante los controles de alcoholemia de Año Nuevo.

En Capital Federal se realizaron más de cinco mil controles en torno a los festejos por Año Nuevo y las autoridades confirmaron que a casi 100 conductores se les retuvo la licencia, tratándose así de una baja en la tasa de positividad.

“Me operaron en abril del pulmón y me falta uno, así que estoy con capacidad reducida”, comentó un joven, por lo que el agente de Tránsito lo hizo bajarse del vehículo para que tenga “más caudal de aire”.

Excusas en controles de alcoholemia en Año Nuevo. Video: NA

Aunque no se sabe si buscaba alguna excusa para no hacer el test, el mismo arrojó positivo con 0,62 g/l de alcohol en sangre.

En otro control, una mujer comentó que brindó y tomó “fresita”, por lo que al hacerle el test dio también positivo con 0,97 g/l de alcohol en sangre.

El agente constató que dentro del vehículo había un bebé, por lo que expresó que manejar borracho provoca riesgos graves contra uno y terceros, a lo que la conductora respondió: “Lo sé, pero mi hija se rompió el brazo durante la cena”.

Control de alcoholemia. Fuente: x

Por último, un automovilista fue honesto a la hora de ser interrogada por la agente de tránsito y confirmó que estaba borracho: “Tengo los 20 pejerreyes ahí y ya sé que ya está, sáquenme el auto que ya está”.

Como era de esperarse, el hombre dio positivo con 1,75 g/l de alcohol en sangre.