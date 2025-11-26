Misterio resuelto: un experto reveló si hay que lavar el arbolito de Navidad antes de armarlo

Después de varios meses guardado, es común que acumule polvo. La gran pregunta es: ¿puede ser peligroso si no se limpia?

La llegada de diciembre 2025 implica el armado del arbolito de Navidad, una tradición que se traspasa de generación y generación. Este momento en familia puede tener un momento desagradable: toparse con el polvo o suciedad que acumuló a lo largo del año, por lo que existe una duda acerca de su lavado.

La acumulación de polvo en los árboles artificiales puede provocar alergias y ataques de asma, según explicó el profesor de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Salford Gareth Nye en diálogo con el medio Mirror. A su vez, la suciedad favorece la presencia de ácaros e insectos.

En casos más extremos, al estar guardados durante el mayor tiempo del año en cajas de cartón, los arbolitos pueden desarrollar moho, el cual podría causar reacciones alérgicas.

¿Hay que lavar el arbolito de Navidad?

El especialista aconseja sacar el polvo por completo del arbolito de Navidad al ser sacado de su empaque luego de estar guardado. Aunque no se necesita lavarlo bajo agua, es una buena opción rociarlo con alguna solución de agua y alcohol para desinfectarlo. Se recomienda hacerlo cada vez que se saca de la caja para armarlo.

¿Cuándo se arma el árbol de Navidad?

El arbolito de Navidad se arma el 8 de diciembre, fecha que da inicio a la temporada de celebraciones de fin de año, que termina el 8 de enero del año siguiente.

Hay diferentes tipos y tamaños de árboles. Generalmente, la mayoría de las personas elige el tradicional pino verde oscuro. Sin embargo, muchas personas prefieren el blanco, simulando la nieve invernal de los países del hemisferio norte.





Cómo armar el arbolito de Navidad de forma correcta

Antes de poner los adornos, se recomienda “peinar” las ramas, sea cual sea el árbol que tengamos. Luego, se deben poner las luces, decorando toda la estructura, aunque haya partes que no se vean. Después, se deben colocar todas las esferas bien distribuidas en el árbol, para destacar al final los adornos especiales.