Un despliegue de moda y glamour: los atrevidos looks de diseñador que usa Kim Kardashian en su nueva serie “Todo vale”

Casi 20 años después de su debut en una película porno, el paso por varios realities y algunas películas, ahora encarna a una rica abogada de divorcios que maneja una Ferrari enfundada en Valentino, Galliano o Cavalli. Dónde ver este desfile de alta costura.

Kim Kardashian es Allura Grant en "Todo vale". Foto: Disney +.

Lejos quedó el recuerdo de Kim Kardashian quien, para promocionar su línea de fajas, usó un vestido de Marilyn Monroe para la gala del MET y lo arruinó. Hoy, la más celebre de la familia protagoniza y produce la última serie de Ryan Murphy, “Todo Vale”, que se puede ver en Disney +. Allí encarna a la abogada especializada en divorcios Allura Grant y, por su ascenso económico, este personaje viste prendas y accesorios de Chanel, Valentino o Jean Paul Gaultier, por nombrar algunos diseñadores que eligió para el programa.

Así causa un gran impacto en los espectadores, sobre todo por los tajos sorprendentes que tienen las prendas, inesperados en ropa que usaría una abogada para ir a Tribunales. Claro que la mayor parte de su trabajo en defensa de sus clientas se concentra en reuniones que se concretan en la espectacular oficina de Allura y sus socias, así como viajes en jet privado o la Ferrari descapotable que maneja por las calles de Los Angeles.

Kim Kardashian es Allura Grant en "Todo vale". Foto: Disney +.

En la serie está acompañada por Glenn Close, Naomi Watts y su archi enemiga encarnada por Sarah Paulson. Cual “Sex and the City”, todas visten de manera maravillosa. Sin embargo parecería que Allura quiere ser la nueva Carry Bradshaw (o una joven Sarah Jessica Parker) con su elección de atuendos de diseñador que la también productora del ciclo elige con el asesoramiento de Alyssa Tull y Soki Mak. Ambas se encargan en exclusividad de seleccionar la ropa que luce en la serie.

Escotes y cintura bien marcada: los looks de Kim Kardashian en “Todo vale”

Sin embargo, se ve mucha piel de Kim así como aparecen en el ciclo guiños sugestivos. Algunas elecciones quizás resulten demasiado para una abogada respetable que defiende a mujeres que se quieren divorciar de multimillonarios. Pero ella puede.

Por ejemplo, al final de primer episodio usa un traje ejecutivo de doble botonadura en tonos grises, con líneas limpias que le da autoridad absoluta. Pero viene con una sorpresa: a medida que la cámara hace un paneo se pone en evidencia la abertura trasera del pantalón que revela completamente la tanga bordó que tiene puesta. Una provocación rayana con lo grotesco que está lejos de ser una muestra de empoderamiento femenino.

Kim Kardashian es Allura Grant en "Todo vale". Foto: Disney +.

También los escotes de sus vestidos y camisas son muy generosos, sin llegar a revelar nada. La mayoría de las prendas ajustan sobradamente la curvilínea silueta de la Kardashian, hoy modelo para las jóvenes de todo el mundo. Esta elección de vestuario sirve además para situar al personaje en el momento de la trama; se puede mencionar un blazer de gamuza que sólo le cubre los hombros y los brazos. El resto no existe y deja ver el vestido que lleva debajo. Según los analistas en estilo, su personaje (al igual que las otras mujeres que trabajan en el bufete) defiende una estética, una manera de ocupar el espacio y de decir mucho sin pronunciar palabra. En cada episodio, la ropa habla más que el guion. Y toda viene firmada.

Alta costura vintage

A lo largo de lo capítulos (nueve en total) vemos a la Kardashian con diferentes propuestas: un vestido y abrigo de seda con estampado floral japonés, obra de John Galliano para Dior de la colección primavera 2001. Lo usa para asistir a una subasta de joyas y el efecto que causa es de suavidad.

Kim Kardashian es Allura Grant en "Todo vale". Foto: Disney +.

También da una demostración de poder con un trench de cuero y paño rojos, acompañado por pantalones y botas, de la colección Jean Paul Gaultier Otoño/Invierno 2008, un look que completa con gafas Cartier. El color intenso y la textura del cuero proyectan confianza y fuerza, mientras que el corte ceñido agrega un toque moderno y atrevido.

Kim Kardashian es Allura Grant en "Todo vale". Foto: Disney +.

O el vestido blanco que se pone para una cita romántica, de Roberto Cavalli (el favorito de Susana Giménez), complementado con un collar de diamantes Pasquale Bruni. Y el amarillo palabra de honor (toda una declaración) que le da glamour extremo: un Valentino strapless de chifón de seda que usa con guantes negros de terciopelo, gafas XL de Balenciaga y collar XL de Swarovski, mientras maneja la Ferrari.

Kim Kardashian es Allura Grant en "Todo vale". Foto: Disney +.

Los trajes masculinos reversionados que Allura usa para ir a la oficina son en tonos gris, negro, blanco y baby blue, que combinan cortes clásicos con interpretaciones modernas. Entre las marcas que se destacan en estos outfits están Versace, Dolce & Gabbana y Jean Paul Gaultier.

Kim Kardashian es Allura Grant en "Todo vale". Foto: Disney +.

Y hay uno especial, de blazer blanco con corsét y una falda de tajo profundo, que deja ver las medias de red rojas en combinación con el bolso Birkin de Hermès y los zapatos de taco chino de Ferragamo. La cartera Birkin es una constante en toda la serie, la usa en diferentes colores, así como una Chanel reversionada. Ya pueden imaginar los precios de todas estas prendas y accesorios.