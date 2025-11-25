Divorcios de alto rango y secretos explosivos: la nueva serie de Kim Kardashian y Naomi Watts para maratonear en Disney+

El drama legal creado por Ryan Murphy no solo tiene a un elenco repleto de estrellas de Hollywood, sino que también ofrece una trama atrapante, cargada de tensión y giros inesperados.

Todo Vale. Foto: Disney+

Una de las series furor del momento en Disney+ es “Todo Vale”, impulsada por el destacado protagónico de Kim Kardashian. El estreno fue el pasado 4 de noviembre, con tres episodios lanzados en el momento y, desde entonces, los capítulos restantes se publican cada martes hasta completar los 10 episodios de la temporada.

Todo Vale. Foto: Disney+

Este drama legal, creado por Ryan Murphy, cuenta con un elenco de estrellas de Hollywood encabezado por Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor y Matthew Noszka, junto a Sarah Paulson y Glenn Close.

De qué se trata “Todo Vale”

La serie de Disney+ sigue a un grupo de abogadas expertas en divorcios que desean romper con un estudio legal que está dominado por hombres para fundar su propio y potente bufete.

Todo Vale. Foto: Disney+

Fuertes, inteligentes y llenas de matices, estas mujeres se enfrentan a separaciones de alto rango, secretos explosivos y alianzas que cambian en cada paso, tanto dentro de la sala del tribunal como en su vida personal.

En un universo donde el dinero es lo más importante e impone reglas y el amor es un territorio de guerra, ellas no solo entran al juego: lo redefinen por completo.

Todo Vale. Foto: Disney+

Tráiler de “Todo Vale”

Suspenso, crimen y drama social: el policial argentino de Disney+ con Sofía Gala, Daniel Aráoz y L-Gante que no te podés perder

Disney+ es una de las plataformas de streaming que más apuesta por contenido nacional. En esta oportunidad se trata de “Franklin, historia de un billete”, un filme nacional que supo combinar suspenso, crimen y drama social.

La película sigue a Correa, un exboxeador que intenta alejarse del mundo delictivo pero termina involucrado por un billete de 100 dólares manchado con sangre, el cual desencadena una serie de hechos que nadie esperaba.

Franklin, historia de un billete. Foto: Pampa Films.

En ese camino lleno de problemas conoce a Rosa, una mujer atrapada en una red de explotación con quien forma una relación que se convierte en su motor para buscar una vida diferente.

Sin embargo, el problema principal aparece cuando el exboxeador utiliza ese billete para hacer una apuesta clandestina con la esperanza de cambiar su suerte. Si bien gana, el encargado de las apuestas se queda con el premio y lo obliga a regresar al ambiente criminal que quería dejar atrás.

Desde ese punto, la trama avanza en un ambiente tenso, violento, con muchas traiciones y sobrevivencia.