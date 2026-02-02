Kim Kardashian y Lewis Hamilton protagonizaron un encuentro privado. Foto: Fotojet.

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, y la empresaria estadounidense Kim Kardashian protagonizaron un encuentro secreto en un exclusivo club de campo en Reino Unido, mientras la atención del mundo del deporte se centra en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La temporada llega marcada por cambios técnicos importantes y la expectativa sobre lo que podría ser la última campaña del siete veces campeón del mundo con la Scuderia.

Un ambiente “muy romántico” entre Hamilton y Kardashian

Según informó el periódico británico The Sun, Kim Kardashian viajó desde Los Ángeles en su jet privado, valorado en más de 100 millones de libras esterlinas, para reunirse con Hamilton en el lujoso Estelle Manor, ubicado en Witney, Oxfordshire. La empresaria, de 45 años, llegó acompañada de tres guardaespaldas y varias maletas, siendo recibida por dos vehículos que la trasladaron a la propiedad de 85 acres.

Kim Kardashian. Foto: Disney +.

Una fuente cercana al hecho describió el ambiente como “muy romántico”, destacando que la pareja disfrutó de manera exclusiva de las instalaciones del club, incluyendo el spa, la piscina y un masaje para parejas. Todo se mantuvo en absoluto secreto: no compartieron imágenes ni detalles de la visita en redes sociales. Durante la estancia, la seguridad fue prioritaria, con guardaespaldas y oficiales de protección personal resguardando cada movimiento de ambos.

En la mañana, Kim fue vista en el gimnasio y paseando por los jardines, con un chándal gris holgado y la capucha puesta. Al momento de abandonar la propiedad, la logística volvió a llamar la atención: mientras Hamilton salió por la entrada principal, Kardashian fue retirada por una salida lateral junto a ocho maletas personalizadas y un bolso valorado en 80.000 libras.

El vínculo entre Hamilton y Kardashian no es nuevo. Se conocen desde hace años y fueron fotografiados juntos en los premios GQ Hombres del Año en Londres en 2014, cuando asistieron junto a sus entonces parejas. Desde su divorcio, Kardashian ha mantenido un perfil activo en medios y ha sido vinculada con otras figuras del deporte y el entretenimiento.

Lewis Hamilton. Foto: Reuters/Tracey Nearmy.

En paralelo, Hamilton afronta una temporada clave en la Fórmula 1. La campaña 2026 introduce grandes cambios en la reglamentación técnica, motores híbridos más sostenibles y aerodinámica activa, además de la incorporación de nuevos equipos como Cadillac y Audi.

Tras los test en Barcelona, la pretemporada se trasladará a Bahréin, mientras el Gran Circo se prepara para arrancar oficialmente el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. Para muchos, esta podría ser la última oportunidad de Hamilton de pelear por un nuevo título mundial.