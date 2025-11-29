Este es el corte que estará en tendencia en el verano 2026 y es ideal para todo tipo de pelo

Este nuevo look apuesta a un corte mucho más fresco, práctico y de bajo mantenimiento. Ideal para los días de playa y sol intenso y uno de los más elegidos por las celebridades.

Corte Clavicut Foto: pexels

Con la llegada del verano, muchas mujeres abandonan las largas cabelleras para renovar su look y darle un toque más fresco a los días de calor intenso y pileta bajo el sol. Por eso, la nueva tendencia pisa fuerte, ya que no solamente tiene todos estos requerimientos, sino que además queda bien en prácticamente cualquier tipo de cabello, desde lacio a rizado.

Para la temporada del verano 2026, el clavicut se posiciona como el gran protagonista: un corte recto que llega justo a la altura de la clavícula y que combina comodidad, estilo y versatilidad.

Corte Clavicut Foto: pexels

Este corte de pelo que es utilizado por celebridades como Selena Gómez, Juliana Gattas y hasta Emilia Mernes, resulta ideal para quienes desean un cambio visible sin arriesgarse a un corte demasiado corto. Su longitud estratégica enmarca el rostro, aporta movimiento y permite múltiples peinados, desde ondas suaves hasta lacio extremo o un semirecogido fresco para los días de más calor.

Además, los expertos en peluquería remarcan que el clavicut es extremadamente favorecedor para casi todos los tipos de cabello, gracias a su versatilidad y su fácil manejo. Entre los pros, se encuentran los siguientes según la estructura capilar:

Pelo lacio: es, probablemente, el tipo de pelo que más se beneficia del clavicut. Su estructura recta resalta el corte limpio y ayuda a conseguir un look pulido con poco esfuerzo.

Pelo ondulado : el clavicut aporta definición y elimina el peso que puede desarmar las ondas. Es perfecto para quienes buscan un estilo natural y con movimiento.

Pelo con rulos suaves: funciona bien siempre que se realicen capas muy leves para evitar volumen excesivo. Mantiene la forma y da frescura.

Pelo fino: este corte es ideal para dar sensación de mayor densidad, ya que el largo a la clavícula suma cuerpo y evita que el pelo se vea “aplastado”.

Pelo grueso: también lo favorece, aunque puede requerir desmechado interno para aligerar. El largo medio evita el frizz típico del verano y permite un secado más rápido.

Corte Clavicut Foto: pexels

Verano 2026: el bob desmechado, otro corte ideal para enfrentar el calor con estilo

Además del clavicut, el bob desmechado se posiciona como otro de los cortes más pedidos. Más corto y liviano, este estilo aporta frescura instantánea y resulta muy práctico para quienes buscan un cambio audaz.

Sus capas suavemente desconectadas generan textura y movimiento, lo que lo convierte en un corte ideal para quienes quieren un look moderno sin pasar horas peinándose. Lo importante, es resaltar el rostro y acompañar la caída natural de cabello sin ponerle tanto producto, ya que con el sol y el calor, podría estropearse fácilmente. Sin embargo, el corte bob es uno de los más elegidos por aquellas que buscan un cambio radical pero sin arriesgar el largo.