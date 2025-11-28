Adiós al rubio este verano 2026: el color de pelo que rejuvenece, es elegante y no necesita mantenimiento

Esta temporada el rubio queda de lado: una nueva gama se convierte en la favorita del verano. Es fresca, favorecedora y perfecta para quienes buscan un look elegante sin pasar horas en el salón.

Adiós al rubio. Foto PINTEREST

Durante muchos veranos, el rubio y el balayage fueron los protagonistas indiscutidos en las peluquerías. Pero para el 2026, llega una nueva apuesta que ya empieza a ganar terreno entre estilistas y clientas: un tono sofisticado, cálido y súper natural que promete ser el favorito de la temporada.

Se trata del mocha mousse, un castaño claro inspirado en el color del café con leche espumoso. Tiene destellos cálidos muy suaves y un brillo beige que ilumina sin exagerar, ideal para quienes quieren un cambio visible pero sin transformaciones extremas.

Color de pelo mocha mousse. Foto: Pinterest.

Por qué el mocha mousse será el tono del verano

Un color elegante y equilibrado: este tono se mueve justo en el medio, ya que aporta luz sin volverse llamativo como un rubio, pero también escapa del castaño oscuro tradicional. El resultado es un look chic, moderno y muy favorecedor.

Favorece todos los tonos de piel: gracias a sus matices cálidos y sutiles, funciona en pieles claras, medias y morenas. Aporta suavidad al rostro, da frescura y realza las facciones sin endurecerlas.

Casi no requiere mantenimiento: al no ser tan claro como los rubios, no necesita retoques tan seguidos. El crecimiento se funde perfectamente con el color y se mantiene parejo durante varias semanas.

Da brillo y efecto “pelo sano”: su acabado cremoso hace que el cabello se vea más luminoso, con cuerpo y con un movimiento natural que rejuvenece al instante.

Color de pelo mocha mousse. Foto: Pinterest.

Cómo pedir el tono mocha mousse en la peluquería

Para lograr el mocha mousse en la peluquería, lo ideal es pedir un castaño claro con matices beige o caramelo muy suaves, evitando reflejos demasiado dorados o rojizos que puedan desvirtuar el tono. Para el toque final, conviene sumar una terminación glossy, que potencia el brillo y deja el color mucho más luminoso.

Muchos estilistas recomiendan técnicas de baños de luz o barridos sutiles para lograr profundidad sin que queden líneas marcadas.

Color de pelo Mocha Mousse. Foto PINTEREST

¿A quién favorece este color?

El mocha mousse funciona especialmente bien en pieles cálidas o neutras, donde los reflejos café y avellana acompañan naturalmente los subtonos dorados. También es perfecto para quienes ya tienen bases castañas o castaño oscuro, ya que aclara lo justo sin exigir procesos agresivos.

Este tono es ideal para quienes buscan iluminación, pero no quieren pasarse al rubio. El efecto “filtro” que genera suaviza las facciones, aporta frescura al rostro y deja el cabello con un brillo cremoso muy actual.

El mocha mousse combina lo mejor de dos mundos: naturalidad y elegancia. Un color moderno, sutil y luminoso que será protagonista en el verano 2026.