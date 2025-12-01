Chau espirales: 3 plantas para ahuyentar mosquitos de forma natural y sin químicos

Al desprender un aroma intenso que resulta molesto para los insectos, estas especies se convierten en grandes aliadas a la hora de mantener a los mosquitos bien lejos de casa.

Tres plantas para ahuyentar mosquitos. Foto: Unsplash.

Con la llegada del verano y el calor, también regresan los mosquitos, convirtiéndose en una verdadera molestia para muchos. Si bien los espirales y pesticidas suelen ser la salida rápida, existen alternativas más naturales, duraderas, estéticas y sencillas para mantenerlos alejados: las plantas con alto contenido de aceites esenciales que actúan como repelentes.

La clave para ahuyentar a los mosquitos reside en el fuerte aroma que desprenden estas especies, que resulta irritante para los insectos. A continuación, tres plantas ideales para tener en el jardín o el balcón este verano.

Cómo espantar los mosquitos de forma natural. Foto: Unsplash.

Las mejores plantas para ahuyentar mosquitos

1- Citronella (Cymbopogon nardus)

Es el repelente natural más famoso. Su aceite esencial es el ingrediente activo de la mayoría de los productos comerciales.

Ubicación: Necesita mucha luz solar y espacio. Ideal para bordes de jardín y zonas de paso.

Tip: Para potenciar el efecto, frotar una hoja de Citronella en la piel expuesta antes del atardecer.

Planta de citronela. Fuente: Unsplash

2- Lavanda (Lavandula)

Además de su agradable aroma para los humanos, la lavanda contiene alcanfor, linalool y otros compuestos que los mosquitos evitan.

Ubicación: Macetas o jardines. Es resistente a la sequía y atrae a polinizadores, pero ahuyenta a los insectos molestos.

Lavanda. Foto Freepik

3- Albahaca (Ocimum basilicum)

Esta popular hierba de cocina contiene cuatro compuestos químicos que actúan como repelentes naturales.

Ubicación: Ideal para tener en macetas cerca de ventanas o en la cocina. Requiere sol y riego constante.

Tip: Es especialmente efectiva para ahuyentar no solo mosquitos, sino también moscas.

La albahaca contiene cuatro compuestos químicos que actúan como repelentes naturales. Foto: Unsplash

Para maximizar el efecto repelente de cualquier planta, los expertos aconsejan ubicarlas en zonas donde circule el aire, como pasillos o entradas, y manipular sus hojas suavemente para liberar sus aceites esenciales al ambiente.