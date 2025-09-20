Llega la primavera y vuelven los mosquitos: piden aumentar la prevención del dengue

Ante la llegada de las temperaturas altas, hay más probabilidades de que aparezcan los mosquitos que transmiten la enfermedad.

Dengue; mosquito; aedes aegypti. Foto: Reuters.

Llega la primavera a la Argentina y aumentan las temperaturas, así como también la preocupación por el dengue. La enfermedad transmitida por los mosquitos suele aumentar en esta época del año, en especial por la expansión de estos insectos en el marco del cambio climático.

Cabe recordar que previamente era una enfermedad que se daba en zonas tropicales, aunque con el paso de los años se expandió a todo el territorio e incluso hasta épocas más frías.

Dengue. Foto: NA.

Preocupación por la expansión del dengue

El mosquito Aedes aegypti se adaptó a nuevos ambientes y amplió su periodo de actividad: ya no es solo una amenaza de verano, sino una presencia constante en gran parte del país.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2024 se registraron más de 12,6 millones de casos de dengue en América Latina, casi el triple que en 2023.

Dengue; mosquito; aedes aegypti. Foto: Unsplash.

De ese total, más de 21.000 fueron casos graves y 7.700 personas murieron, Brasil, Argentina, Colombia y México concentran la mayoría de los contagios, con Brasil a la cabeza.

“El Aedes aegypti necesita muy poco para reproducirse: apenas unas gotas de agua estancada y algo de calor. El cambio climático le da cada vez más margen para proliferar y mantenerse activo durante todo el año. Por eso, no podemos bajar la guardia”, alertó el doctor Rodolfo Luján, médico infectólogo.

Cómo se transmite la enfermedad del dengue

El dengue es una enfermedad viral que puede afectar varias veces a la misma persona, ya que existen cuatro serotipos del virus.

Dengue; mosquito; aedes aegypti. Foto: Reuters.

Se transmite exclusivamente a través de la picadura del mosquito infectado, que se cría en recipientes con agua estancada —tanques, macetas, bebederos de mascotas o canaletas tapadas— y se multiplica en climas cálidos y húmedos.

El aumento de las temperaturas, las lluvias intensas y los períodos prolongados de calor crean el escenario perfecto para que el mosquito se expanda durante todo el año, transformando al dengue en un desafío sanitario permanente.

Tareas de fumigación contra el Dengue, NA.

La prevención es clave: vigilar el entorno, eliminar posibles criaderos y usar repelente o ropa adecuada son acciones simples y fundamentales para anticiparse a la enfermedad.

“No se trata solo de una cuestión individual. Cada criadero que se elimina es una barrera más contra el dengue en la comunidad. Por eso, la prevención debe ser una responsabilidad compartida entre ciudadanos, autoridades sanitarias e instituciones. Solo así podremos hacer frente a una enfermedad que, en un contexto de crisis climática, llegó para quedarse”, concluyó el médico.