Mascotas y mosquitos: cómo proteger a perros y gatos durante el verano
Pese a la creencia popular, los mosquitos representan un gran riesgo para la salud de los animales, ya que en muchas ocasiones son causantes de la aparición de enfermedades. Todo lo que hay que saber.
El cambio de temporada y las altas temperaturas traen consigo la llegada de los mosquitos que no solo son un mal para los humanos, ya que las mascotas también padecen su presencia. Patricia Paredes, médica veterinaria de Natural Life (M.P 7387), cuenta cuáles son los recaudos que hay que tener para proteger su salud durante el brote de estos insectos.
Pese a la creencia popular, los mosquitos representan un gran riesgo para las mascotas. En muchas ocasiones, son causantes de la aparición de enfermedades como es el caso de la Dirofilariasis, una enfermedad causada por un parásito nematodo llamado Dirofilaria Immitis, el cual se aloja en el corazón, arterias pulmonares y vasos sanguíneos.
“Este diagnóstico afecta por igual tanto a perros como a gatos y en ocasiones, aunque con menor frecuencia, a humanos: aparecen afecciones cutáneas y pulmonares de moderada gravedad”, detalló la especialista.
Es importante destacar en este contexto que el dengue, otra enfermedad transmitida por el mosquito, no compromete ni altera la salud de las mascotas.
Cómo proteger a nuestras mascotas de los moquitos
Para poder prevenir y proteger a los animales domésticos es recomendable la colocación de repelentes especialmente diseñados para ellos y evitar aquellos de uso cotidiano creado para uso específico de las personas. “Este último, destaca por contener entre sus componentes deet (dietiltoluamida) que puede resultar severamente tóxico para los animales. Otras alternativas eficientes, disponibles en el mercado, son los collares, pipetas y comprimidos que contribuyen a ahuyentar a estos insectos” advierte Paredes.
Es recomendable extremar los cuidados en épocas de calor y evitar paseos a primera hora de la mañana o últimas horas de la tarde, momentos en los que aumenta la presencia de mosquitos. Además del uso de repelentes, es vital acostumbrarse a no dejar tachos o recipientes con agua estancada en la casa, mantener el jardín con el pasto corto, instalar mosquiteros en los accesos y aberturas del hogar, además de fumigar todos los espacios donde no llegue la luz o se caractericen por ser más húmedos.
Por otra parte, en zonas cercanas a ríos, lagunas o espejos de agua, es imperativo el uso constante de antiparasitarios internos que combatan la dirofilaria todo el año; incluso para quienes planeen llevar de paseo a sus mascotas a zonas ribereñas o cuyas viviendas estén próximas a lugares circundados por agua.
Algunas opciones a tener en cuenta
- Collar antipulgas: El clásico collar no sólo combate pulgas y garrapatas, sino que también extrema medidas contra otros insectos que se alimentan de la sangre de los animales. Además de protegerlos de otras amenazas, serán de gran ayuda frente a la plaga de mosquitos de cada verano.
- Higiene más intensa: Para las mascotas de abundante pelo, extremar la limpieza o el cepillado, tanto en gatos como en perros, es una excelente prevención para evitar que los mosquitos se alojen o posen sobre ellos.
- Evitar paseos al amanecer y atardecer: Estos dos momentos del día suelen ser donde se concentra la mayor actividad de mosquitos, es por eso que limitar los paseos durante estas horas ayudará a no exponer a nuestras mascotas a posibles picaduras.
- Mantener el pasto corto: Para aquellas personas que tienen jardín en sus casas, es conveniente y aconsejable mantener el pasto corto, ya que de lo contrario colonias de mosquitos podrían alojarse allí y representar un inconveniente mayor para nuestra familia canina y felina.
- Prevención mensual contra el gusano del corazón: Es vital administrar un preventivo contra la dirofilariasis, a través de la intervención de un médico veterinario.
- Uso de repelentes específicos para mascotas: Uso de productos diseñados para mascotas que puedan ayudar a ahuyentar a los mosquitos y mantenerlos protegidos.
- Atención veterinaria regular: Acudir al profesional con cierta regularidad para ir conociendo el estado de salud de nuestros animales y conocer recomendaciones para mantenerlo a salvo de las diferentes plagas.
- Eliminación de criadero de mosquitos: Recordar no almacenar o acumular agua en recipientes o deshacerse de agua estancada presente en patios o jardines.