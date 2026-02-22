Mascotas y mosquitos: cómo proteger a perros y gatos en verano. Foto: X

El cambio de temporada y las altas temperaturas traen consigo la llegada de los mosquitos que no solo son un mal para los humanos, ya que las mascotas también padecen su presencia. Patricia Paredes, médica veterinaria de Natural Life (M.P 7387), cuenta cuáles son los recaudos que hay que tener para proteger su salud durante el brote de estos insectos.

Pese a la creencia popular, los mosquitos representan un gran riesgo para las mascotas. En muchas ocasiones, son causantes de la aparición de enfermedades como es el caso de la Dirofilariasis, una enfermedad causada por un parásito nematodo llamado Dirofilaria Immitis, el cual se aloja en el corazón, arterias pulmonares y vasos sanguíneos.

Cómo proteger a nuestras mascotas de los moquitos Foto: Unsplash.

“Este diagnóstico afecta por igual tanto a perros como a gatos y en ocasiones, aunque con menor frecuencia, a humanos: aparecen afecciones cutáneas y pulmonares de moderada gravedad”, detalló la especialista.

Es importante destacar en este contexto que el dengue, otra enfermedad transmitida por el mosquito, no compromete ni altera la salud de las mascotas.

Cómo proteger a nuestras mascotas de los moquitos

Para poder prevenir y proteger a los animales domésticos es recomendable la colocación de repelentes especialmente diseñados para ellos y evitar aquellos de uso cotidiano creado para uso específico de las personas. “Este último, destaca por contener entre sus componentes deet (dietiltoluamida) que puede resultar severamente tóxico para los animales. Otras alternativas eficientes, disponibles en el mercado, son los collares, pipetas y comprimidos que contribuyen a ahuyentar a estos insectos” advierte Paredes.

Es recomendable extremar los cuidados en épocas de calor y evitar paseos a primera hora de la mañana o últimas horas de la tarde, momentos en los que aumenta la presencia de mosquitos. Además del uso de repelentes, es vital acostumbrarse a no dejar tachos o recipientes con agua estancada en la casa, mantener el jardín con el pasto corto, instalar mosquiteros en los accesos y aberturas del hogar, además de fumigar todos los espacios donde no llegue la luz o se caractericen por ser más húmedos.

Mosquito. Foto: Unsplash.

Por otra parte, en zonas cercanas a ríos, lagunas o espejos de agua, es imperativo el uso constante de antiparasitarios internos que combatan la dirofilaria todo el año; incluso para quienes planeen llevar de paseo a sus mascotas a zonas ribereñas o cuyas viviendas estén próximas a lugares circundados por agua.

Algunas opciones a tener en cuenta