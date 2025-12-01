Rapanui lanzó una nueva versión de sus clásicas Franui: de qué gusto es, cuánto sale y dónde conseguirlo

Con este lanzamiento, la marca amplía su propuesta y permite que más personas puedan disfrutar uno de sus productos más icónicos. Se trata de la cuarta variante, que se suma a las clásicas, a las Franui Dark y a las Franui Pink. Qué dicen los expertos sobre su llegada.

Rapaui le dio un giro a sus tradicionales Franui y lanzó las nuevas “Franui Free”, una versión libre de azúcar, gluten y lácteos. Esta propuesta renovada permite disfrutar las frambuesas cubiertas de chocolate en un formato más liviano y apto para personas con intolerancia a la lactosa, diabetes o enfermedad celíaca.

Con este nuevo lanzamiento, la marca abre la posibilidad de que más personas disfruten uno de sus productos más emblemáticos. Esta sería la cuarta versión de las Franui, que se suma a las clásicas con baño de chocolate con leche y chocolate blanco, a las Franui Dark (recubiertas con chocolate amargo y blanco) y a las Franui Pink (combinan chocolate blanco con una cobertura sabor frambuesa).

Chocolates "Franuí". Foto: Instagram / chocolates_rapanui.

Cuánto salen los nuevos Franui Free de Rapanui

La novedad se presenta en potes de 150 gramos, igual que los otros Franui y ya se puede conseguir en todos los locales de Rapanuí del país y su e-commerce, así como a través de PedidosYa a un valor de $7.300.

Mientras tanto, se espera que pronto aparezcan en supermercados y kioscos de todo el país.

La llegada de esta nueva opción despertó la curiosidad de muchos consumidores: ¿valen la pena?, ¿se parecen a las originales?, ¿son una alternativa realmente saludable? Para despejar dudas, el ingeniero en alimentos Simón Maffia compartió en su cuenta de Instagram un análisis detallado del producto, evaluando su composición y calidad nutricional.

Nuevas Franui Free: sin azúcar, sin gluten, sin leche

Para despejar las dudas sobre las nuevas Franui Free, el ingeniero en alimentos Simón Maffia analizó el producto y señaló: “La diferencia principal es que utilizan maltitol en lugar de azúcar agregada y, además, no incluyen chocolate blanco, que en la versión tradicional es el segundo ingrediente más importante”.

También recordó que la lista de ingredientes de cualquier alimento siempre se ordena de mayor a menor presencia, por lo que el primer componente es el que está en mayor proporción y el último, el que aparece en menor cantidad.

Franui sin azúcar. Foto: Instagram @chocolates_rapanui

Luego explicó que, en los Franui clásicos, el ingrediente predominante es la frambuesa y, en segundo lugar, el chocolate blanco, que está compuesto principalmente por azúcar, leche en polvo, manteca de cacao y un emulsionante como la lecitina de soja.

En cambio, la versión “Free” modifica por completo esta composición: al no llevar azúcar añadida, tampoco incluye chocolate blanco (cuyo componente dominante es justamente el azúcar), ni chocolate con leche, que también se caracteriza por su alto contenido de azúcar.

En su lugar, “se utiliza un edulcorante como el maltitol y se incorporan manteca de cacao y licor de cacao”, detalló.

Nuevas Franui Free. Foto: Instagram @chocolates_rapanui

Traducido a valores nutricionales, Maffia explicó que una porción de 25 gramos de Franui Free aporta un 17% menos de calorías, 50% menos de azúcares totales —gracias al reemplazo por un polialcohol— y un leve aumento de grasas de apenas 0,4 gramos debido al cambio en los chocolates. Además, presenta un poco más de fibra y menos sodio.

“En términos nutricionales, es un buen avance. Se nota la diferencia. Las frambuesas ya son naturalmente dulces y ácidas, así que combinan muy bien con este tipo de chocolate”, concluyó.

Composición nutricional de los Franui Free

Las Franui Free aportan, por porción, que son 25 g, aprox 1/6 del envase o 4 franuis:

Valor energético: 78 kcal

Carbohidratos: 6,4 gr

Grasas totales: 5,9 gr

Composición nutricional de los Franui clásicos

Valor energético: 94 kcal

Carbohidratos: 9.6 gr

Grasas totales: 5,5 gr

Nuevas Franui Free. Foto: Instagram @chocolates_rapanui

Con este nuevo lanzamiento, Rapanui no solo amplía su línea de productos, sino que también acerca uno de sus clásicos a quienes antes no podían disfrutarlo. Una propuesta que responde a nuevas demandas de consumo y confirma que las Franui pueden evolucionar de muchas formas sin perder su esencia.